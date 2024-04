Stručnjaci otkrili: Ovoliko puta mjesečno bi muškarci trebali ejakulirati za bolje zdravlje!

Istraživači sa Sveučilišta Harvard ranije su tvrdili da bi muškarci trebali ejakulirati najmanje 21 put mjesečno kako bi smanjili rizik od razvoja raka prostate. Studija, koja je objavljena u časopisu European Urology, istraživala je 31.925 muškaraca i njihovu prosječnu mjesečnu učestalost ejakulacije, piše Daily Star.

Istraživači su otkrili da su muškarci koji češće ejakuliraju uspjeli smanjiti šanse za razvoj raka prostate na taj način. Zapravo, smanjio je rizik za trećinu.

"Procijenili smo je li učestalost ejakulacije u odrasloj dobi povezana s rizikom od raka prostate u velikoj američkoj studiji. Otkrili smo da muškarci koji su prijavili veću u usporedbi s nižom učestalošću ejakulacije u odrasloj dobi imaju manju vjerojatnost da će im se naknadno dijagnosticirati rak prostate. Ovi nalazi pružaju dodatne dokaze korisne uloge češće ejakulacije tijekom odraslog života u etiologiji raka prostate, posebno za niskorizičnu bolest", napisali su autori studije.

Ali to nije jedina dobrobit. Redovita ejakulacija je dobra za vas na mnogo načina. Koje su druge zdravstvene dobrobiti? Redovito samozadovoljstvo može biti dobro za vas na mnogo načina. Dokazi sugeriraju da može:

Poboljšati kvalitetu sperme

Ojačati imunološki sustav

Pomoći pri migrenama

Smanjiti rizik od bolesti srca

Poboljšati san

Pomoći u oslobađanju od stresa

Koliko često to trebate raditi tjedno? Ako pogledate što studija pokazuje, čini se da implicira da bi muškarci trebali ejakulirati najmanje pet puta tjedno. Unatoč tome, malo je dokaza koji bi pokazali koliko često biste to trebali činiti. Također je teško izračunati "normalan" broj puta koliko bi muškarac trebao ejakulirati svaki tjedan. Da ne spominjemo, može se razlikovati od osobe do osobe, a dob, zdravlje i status veze utječu na to koliko često ae neki muškarci mogu seksati.

Međutim, u nekim slučajevima ljudi mogu previše masturbirati. Ako ste zabrinuti da bi se to moglo dogoditi, postoje znakovi na koje možete obratiti pozornost, a koji upućuju na to da biste trebali malo smanjiti s tim. To uključuje činjenicu razmišljate li o tome stalno, smeta li vam u svakodnevnom životu ili je li vam važnije od stvarnog seksualnog života. Ako je to slučaj, možda biste trebali razmisliti o traženju stručne pomoći.

