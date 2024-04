Znanost otkrila: Ovo su najbolje seksi pjesme, ali i idealna brzina pjesme za seks!

Od Let’s Get It On Marvina Gayea do Careless Whisper Georgea Michaela, nije neuobičajeno imati pjesmu za seks (ili čak cijeli popis pun pažljivo odabranih pjesama.) Ali zapravo postoji znanstveni razlog zašto vam određene pjesme pokreću uzbuđenje u spavaćoj sobi – a postoji čak i idealna brzina pjesme za seks.

Love Story Taylor Swift očito je idealan soundtrack za intimnost, prema znanosti. Iako riječi pjesme baš i nisu seksi, brzina pjesme (119 otkucaja u minuti) je ta koja ju čini najboljom melodijom za seks, piše Metro.

Novo istraživanje prikupilo je pjesme na Spotifyju koje su se najčešće pojavljivale na popisima za reprodukciju koji su uključivali ključne riječi poput 'seks', 'seksi' i 'intimnost'. Zatim, nakon što je utvrđeno da je najpopularniji ritam pjesme od 119 otkucaja, uzete su pjesme s takvim tempom koje se najviše pojavljuju na popisima za reprodukciju da bi se odredio poredak.

Drugdje na popisu, pojavljuje se i Lady Gaga koja je uvelike zastupljena u novim podacima. Bad Romance, koji je također postavljen na 119 otkucaja u minuti, bio je na drugom mjestu, s ukupno 27 popisa za reprodukciju, dok je Just Dance na trećem mjestu s 26 značajki. I još jednom, Gaga se pojavila na četvrtom mjestu sa svojim klasičnim hitom Poker Face, koji se spominjao na 25 popisa na seksi playlistama.

Može li vas glazba učiniti povezanijima s partnerom? Prema ovlaštenoj psihologinji Louise Goddard-Crawley, puštanje glazbe u spavaćoj sobi može znatno poboljšati iskustvo, i u smislu užitka i strasti. "Puštanje glazbe može poboljšati intimnost i zbližiti vas kao par, pogotovo ako uključuje zajedničku strast, poput umjetnika koji vam se oboje sviđa", kaže Louise. "Dijeljenje omiljenog izvođača ili žanra glazbe stvara osjećaj jedinstva i jača vašu vezu. To može postati zajedničko iskustvo, produbljujući vašu emocionalnu i fizičku povezanost." A, to je poduprto i znanošću. Slušanje glazbe tijekom seksa suštinski je povezano s našim osjetilima, koja su pod "dubokim utjecajem" zvuka, objašnjava Louis.

"Određene vrste glazbe, kada su povezane sa sjećanjima, mogu izazvati snažne emocije i brzo nas odvesti na poznata mjesta. Kada slušamo glazbu koja nam nosi pozitivna sjećanja, ona može stvoriti osjećaj ugode i poznatosti, omogućujući nam da se opustimo i lakše prepustimo. Ovo može biti osobito korisno tijekom intimnih trenutaka, jer nam pomaže da se osjećamo opuštenije i povezanije s partnerom. U biti, glazba djeluje kao moćan okidač za naše emocije i sjećanja, dopuštajući nam da lakše iskoristimo osjećaje sreće, nostalgije i intimnosti", dodaje.

Može li glazba učiniti seks ugodnijim? Isto tako, glazba može djelovati kao katalizator zadovoljstva, produbljujući našu vezu s našim partnerima, kao i uzbuđenje trenutka. "Jedan od najfascinantnijih aspekata utjecaja glazbe na intimnost je njezina sposobnost da sinkronizira naše pokrete i pojača naše fizičke senzacije", kaže VITA™ certificirana stručnjakinja za seks, ljubav i veze Serena Novelli. "Jeste li ikada primijetili kako vam se tijelo instinktivno kreće u ritmu pjesme, posebno u trenucima intimnosti?", pita ona. "Ova sinkronizacija ne samo da poboljšava fizičku koordinaciju, već i intenzivira naša osjetilna iskustva, čineći svaki dodir, poljubac i milovanje električnijim i dubljim."

Glavne pjesme za seks:

1. Love Story – Taylor Swift (on 31 Spotify playlists)

2. Bad Romance – Lady Gaga (2

3. Just Dance – Lady Gaga & Sad Girl – Lana Del Rey (26)

4. Poker Face – Lady Gaga (25)

5. Smack That – Akon & Smooth Operator – Sade (23)

6. Double Fantasy – The Weeknd feat. Future (22)

7. Dead To Me – Kali Uchis (19)

8. I Wanna Dance With Somebody – Whitney Houston (18)

9- Dream Girl – Cruisant & Everybody Loves Somebody – Dean Martin (17)

10. Frozen – Sabrina Claudio (15)

