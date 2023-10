Žena u videu pokazala novouređenu kupaonicu, pa iznenadila mnoge: ‘Gdje to držiš WC školjku?!’

Dok je kupaonica možda jedna od najposjećenijih prostorija u kući, često je jedna od najmanje uzbudljivih. Međutim, to se ne može reći za jednu ženu, budući da je njezin zahod izazvao veliku pometnju. Nedavno je snimila svoj dom kako bi pokazala uređenje, a ljudi su bili toliko impresionirani njezinim toaletom da su je mnogi prozvali 'prijestoljem', piše Mirror.

Dok su ljudi impresionirani, drugi su istaknuli probleme s kojima bi se mogla suočiti zahvaljujući neobičnom rasporedu. "Svatko ima tu jednu stvar u svojoj kući za koju svi misle da je tako cool. To može biti skriveni ormarić, mala filmska soba, naprava", zadirkivala je.

Objavljujući na TikTok-u pod korisničkim imenom @iskrip, gledateljima je pružila obilazak doma u kojem se ništa nije činilo neobičnim - do jednog trenutka. Pokazala je dnevnu sobu koja se činila potpuno normalnom, ali nakon što je prošla pored umivaonika, ukazalo se malo stubište. WC školjka se nalazila na samom vrhu malog stepeništa i bio je okrenut prema zrcalu. Rekla je da je čak od milja zovu i 'prijestolna dvorana'.

Video je od tada postao viralan, s više od 70 tisuća pregleda i tisućama komentara. Ljudi nisu mogli vjerovati svojim očima i morali su ženi dati do znanja koliko su impresionirani. "Igra zahoda", našalio se jedan gledatelj, usporedivši sobu s popularnom serijom 'Igra prijestolja'. "To je doslovno toalet na katu", napisao je drugi. "Ovo je iskreno najbolji toalet ikad", dodao je treći. Četvrta osoba se našalila: "Doslovno prijestolje."

No, drugi su istaknuli potencijalne opasnosti čudne situacije s WC-om, kao i koliko bi moglo biti nezgodno za korištenje. “Zamislite da netko padne na ovim stepenicama dok ide na zahod”, rekao je jedan zabrinuti pratitelj. “Zamislite da pijani pokušavate doći do WC-a”, istaknuo je drugi gledatelj. “Ali ti bi samo mogao sve to vidjeti u ogledalu”, našalio se netko drugi."Ovo bi me uplašilo", glasio je još jedan komentar.

