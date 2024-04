Žena tvrdi da njezini roditelji stalno nenajavljeno zovu njezinog bivšeg muža na večeru: ‘Opsjednuti su njime!’

Upoznavanje partnera s roditeljima veliki je korak u bilo kojoj vezi, a sjajan je znak kada roditelji podržavaju vašu romansu, odnosno vašeg partnera. Ali jedna žena želi da njezini roditelji prestanu toliko voljeti njezinog bivšeg muža jer sada očajnički žele da mu ona pruži drugu priliku. Čak ga zovu i na večere, a da joj ne kažu, kako bi je prisilili da komunicira s njim, piše Mirror.

Žena je objasnila da su ona i njezin bivši suprug razvedeni 10 godina i da se osjeća sretnom i samouvjerenom svojom odlukom jer je rekla da je njezin suprug ponekad bio nametljiv i sebičan. No, njezini roditelji i dalje maštaju o tome da će se njih dvoje pomiriti- iako im je rekla da nije zainteresirana za to.

Pišući u rubrici The Slate's Dear Prudence sa savjetima, žena je objasnila: "Svaki put kad posjetim svoje roditelje, oni maštaju o tome da ćemo ponovno biti zajedno. To uključuje neugodne obiteljske večere na koje je on pozvan nenajavljen i plakanja moje mame o tome kako želi više unuka. Jednom prilikom kada sam upoznala ozbiljnog dečka sa svojim roditeljima, negativno su ga uspoređivali s mojim bivšim i tretirali su ga hladno. Sada držim svoj ljubavni život odvojenim od njih. Moj bivši je sada na trećem razvodu, a tijekom razdoblja kada je sam se čini da uvijek misli da ćemo ponovno biti zajedno. Bila sam pristojna, ali jasna oko toga da nisam zainteresirana."

Žena je rekla da se tijekom godina uspjela izboriti s opsjednutošću svojih roditelja bivšim suprugom tako što ih nije tako često posjećivala i za sada je uspjelo. Međutim, njezina mama uskoro će na operaciju i kao jedini član obitelji bez djece o kojoj treba brinuti, žena planira ponuditi podršku svojim roditeljima - što znači potencijalno ponovno vidjeti svog bivšeg.

Kao odgovor, tim Dear Prudence izjavio je da ona mora biti iskrena i otvorena sa svojim roditeljima govoreći im da će otići van ako joj bivši dođe ili ga se čak spomene imenom. "Pravi način da se pripremite za vaš nadolazeći posjet je da im date do znanja da ćete to napraviti. 'Ako samo jednom spomenete ime mog bivšeg, otići ću i morat ćete organizirati da vam netko drugi dođe pomoći s oporavkom. Ja to ne želim, stoga se pripremite da ga uopće ne spominjete. Razumijete li oboje?'"

