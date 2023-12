Žena priznala: ‘Ljudi mi govore da je moj suprug prezgodan za mene i da je naš brak lažan’

Gina Miyares često na svoj račun prima uvrede, a često se dogode zbog izgleda njezinog supruga. Naime, 'trolovi' smatraju da je on prezgodan za nju i potpuno 'izvan njezine lige'. Par je u sretnom braku tri godine, no ljudi ne žele stati s komentarima poput onih da je njihov brak lažan ili da je on zapravo u tajnosti homoseksualac, piše Daily Star.

Iako Josh vodi aktivan život i bavi se sportom, kaže da apsolutno obožava plus-size figuru svoje supruge. Unatoč komentarima, par tvrdi da je sretan i siguran u svojoj vezi, a komentari ih često samo nasmiju.

'Ljudi su mi govorili u lice da su iznenađeni da bi netko poput njega mogao biti sa mnom jer je on tako zgodan i u formi, a ja nisam. Ne razumiju kako netko kao on može voljeti nekoga tko je malo puniji. Uvjereni su da naš brak nije iskren', rekla je Gina.

Dodala je i da joj često kažu da izgleda kao muškarac i da je Josh zapravo homoseksualac koji se pretvara da mu se ona sviđa. Tvrdi da ju je to u početku boljelo, ali sada, nakon što je to čula mnogo puta, više joj niti ne smeta. Josh s druge strane, priznaje da ga uvrede na Ginin račun ponekad pogode.

