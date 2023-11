Žena naručila toliko neobičan sendvič da ga je radnik slikao: 'Tko jede tako nešto?'

Nijedan noćni izlazak nije potpun bez zaustavljanja u nekom fast food restoran na povratku kući. Ćevapi, kebab, pizza, McDonald's - sve su to solidne opcije i fino će upiti alkohol. Tako je jedna Britanka Anna ušla u Subway i radnika toliko iznenadila svojim izborom sastojaka, da je njezin sendvič odlučio fotografirati. Naime, u Subwayu možete sami birati i kombinirati sastojke sendviča, piše Mirror.

Anna je objavila na mreži X o svojoj prvoj narudžbi u Subwayu i to je natjeralo ljude na razne reakcije. Tako je odabrala ukusnu kombinaciju crnih maslina, sira i krastavaca.

first time in subway and the worker took a picture of my order 😭😭 am I doing this wrong pic.twitter.com/wNZoPCdmxj