Žena je poručila: 'Učitelji, nemojte tražiti učenike da vam kažu kako su se proveli na ljeto'

Nicole Cliffe je na svojem Twitter profilu napisala koliko je važno izbjegavati pitanje o aktivnosti na ljetnim praznicima jer neku djecu to može dovesti u neugodnu situaciju, a ljudi su se u komentarima složili s njom, piše Mirror.

hey, PSA to teachers, if you know that one of your wee students tragically and unexpectedly lost a parent over the summer, PUMP YOUR BRAKES on the ol’ “What I did on my summer break” assignment



(this has just happened to a friend)