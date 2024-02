Žena ispričala: ‘Zahtijevam dodatnih 120 eura od supruga ako nastavi raditi prekovremeno'

Mnogi parovi odlučuju ravnomjerno doprinositi svojim izdacima, dok drugi odabiru proporcionalna plaćanja na temelju svoje plaće. Ovisno o tome tko je onaj koji donosi novac ili tko se brine o djeci po cijeli dan, može biti teško dogovoriti se kako će se točno novac podijeliti.

No, jedna je žena sigurna da ima pravo na dodatnih 100 funti (oko 120 eura) od svog supruga kako bi se mogla častiti raznim tretmanima i shoppingom. Njezini su komentari potaknuli raspravu na internetu, no mnogi su podržali njezin zahtjev, piše Mirror.

Na Mumsnetu, anonimna korisnica objasnila je kako radi jako duge smjene tri do četiri dana u tjednu kako bi ostatak tjedna mogla provesti čuvajući svoju dvogodišnju kćer. Kaže da njezin suprug ima dobro plaćen posao i da su financijski sasvim u redu. No, njezin partner odnedavno svake subote radi prekovremeno, a počeo je dežurati i vikendom. Tvrdi da to znači da u vezu ulaže više neplaćenog rada u obliku kućanskih poslova, brige o djeci, spremanja večere itd.

"Zbog ovog dodatnog rada, moj suprug dobio je znatno više novca u svojoj plaći, za koju kaže da je 'za obitelj'. Međutim, ja zapravo nikad ne vidim ništa od tih novaca. On mi kupuje odjeću, plati obroke vani, itd. Ali nikad nisam dobila nikakve konkretne informacije o njegovim financijama", stoji u objavi.

Žena dodaje da se sada osjeća glupo jer on "ubire financijske plodove", a ona ne. "Ja ne mogu raditi prekovremeno na svom poslu. Voljela bih dodatnih 100 funti da uredim nokte ili napravim tretman lica ili bilo što na što bih zapravo ja izabrala potrošiti svoj novac", ispričala je.

Nakon što je upitala je li zahtjev 'nerazuman', mnoštvo korisnika prešlo je u komentare kako bi podijelili svoja razmišljanja. Neki to nisu odobravali, a jedna je osoba pitala: "Znači, on će raditi prekovremeno za tebe kako bi ti dobila novac da si urediš nokte?" Drugi je napisao: "Ipak, to nije tvoj novac, to je njegov novac. Na što on troši dodatni novac ako nije za obiteljske stvari?"

Međutim, mnogi su se složili da bi žena trebala imati pravo na naknadu za povećani obim posla kod kuće. "Trebao bi platiti više za račune", predložio je jedan korisnik. “Prekovremeni rad i bonusi se dijele u našem braku... To znači da se financijske nagrade isto dijele”, komentirao je još jedan korisnik. "On je samo u poziciji da zaradi dodatno jer ste vi tu da se brinete o djeci bez dodatnih troškova. Mislim da biste definitivno trebali vidjeti korist od prekovremenog rada", dodao je još netko.

