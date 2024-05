Želite pokazati mački da je volite? Napravite ovaj jedan jednostavan pokret!

Ako imate mačku, vjerojatno znate da ona nije uvijek raspoložena za poljupce, zagrljaje ili druge oblike obožavanja. Čini se kontradiktorno - ako se ne žele ljubiti, zašto su tako prokleto slatke? Svaka mačka ima svoj jedinstveni temperament, oblikovan njenom dobi, socijalizacijom i genetikom. No, jedno je uvijek isto: kako bismo zaslužili privilegiju druženja s njima, moramo poštovati njihove granice, piše HuffPost.

Pa, kako možemo izraziti ljubav na način koji mačke razumiju? Vjeruje se da polagano treptanje prema mački znači da je volimo i da se s nama može osjećati sigurno. Priča se da, ako vam mačka uzvrati sporim treptanjem, osjećaj je obostran. Ali, je li to stvarno? Ili je to samo neka Disneyeva fantazija koju smo sami sebi prodali?

VEZANI ČLANCI:

‘To je stvarno. To nije mit, to je znanost’, rekla je dr. sc. Mikel Delgado, stručnjakinja za ponašanje mačaka, ‘Istraživanje je pokazalo da mačke uzvraćaju polaganim treptanjem i čini se da na to reagiraju pozitivno’.

Iako se koncept treptanja kao načina komunikacije može činiti nadrealnim, Delgado je objasnila da je to osnovni način na koji mačkama pokazujemo da smo ‘prijateljski raspoloženi’. Buljenje u mačke ili zadržavanje pogleda može se protumačiti kao prijetnja. Polagano treptanje, s druge strane, signalizira im da nismo prijetnja, rekla je. U suštini, pokazuje im da dolazimo u miru.

VEZANI ČLANCI:

Neki znanstvenici, uključujući Delgado, vjeruju da, iako mačke svoje ljude vide kao neku vrstu roditeljske figure, vjerojatno ih neće pobrkati s drugim mačkama. Međutim, mogu pokazivati pozitivna ponašanja tipična za mačke - poput podizanja repa, trljanja njuške o lice ili polaganog treptanja - prema nama. ‘Možete vidjeti kako mačke međusobno komuniciraju i ponekad skreću pogled i zatvaraju oči kako bi izbjegle sukob’, rekla je Delgado, ‘Dakle, ima smisla da bi to činile i s nama. I da, to je jedna stvar za koju možemo reći da je poduprta znanošću’.

Nemojte im ih davati: Ove ljudske namirnice opasne su za kućne ljubimce!