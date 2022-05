'Želim isprobavati nove stvari u krevetu, ali nisam sigurna da će moj suprug pristati'

– Ja sam žena u ranim pedesetim i odjednom sam našla novi život kada je u pitanju seks. Želim seks više nego ikada i želim isprobavati nove stvari, ali nisam sigurna kako bi moj muž reagirao – napisala je jedna žena za Mirror.

U njihovim dvadesetima i tridesetima imali su nevjerojatan seksualni život, ali je sve stalo u četrdesetima, što je vjerojatno bio rezultat odgajanja djece, užurbanog radnog života i hormonalnih promjena.

– Pomalo je neugodno razgovarati s njim o tome. Nemojte me krivo shvatiti, on uživa u seksu, ali mi smo skloni raditi iste stvari koje radimo godinama. Želim promjenu, ali ne znam kako da mu to kažem – nastavila je.

– Mislim da ima nečeg oslobađajućeg u tome da prebrodite godine odgajanja djece i da se osjećate neovisnije i imate priliku usredotočiti se na sebe - to je seksi! Pretpostavljam da će vam muž biti oduševljen ovom idejom pa zašto ne biste probali? Možete pokrenuti seks i pokazati mu što želite umjesto da razgovarate, a onda možete razgovarati o tome nakon toga. Mislim da je divno što ste ponovno otkrili svoje seksualno samopouzdanje - iskoristite to na najbolji način – odgovorila joj je Coleen Nolan.

