Zaposlenici otkrili zašto su nakon uredskih božićnih zabava dobili - otkaz: 'Pokazala sam grudi'

Samo zato jer ima puno besplatnog pića ne znači da se trebate potpuno opustiti i riskirati posao, piše metro.co.uk.

Pokazala sam grudi novom kolegi

Vozili smo se u minibusu do slavlja, a ja sam odlučila pokazati moju dražu dojku (lijevu) i to novom kolegi koji nije još počeo raditi - bio je pozvan kako bi se upoznao sa svima.

Idući tjedan moja menadžerica nije vidjela ništa duhovito u svemu tome i dala mi je upozorenje. Čak je provjerila jel novi dečko dobro i želi li i dalje raditi za firmu.



Povratio sam na šefa

Popio sam previše tekila i prešao granicu. Osjetio sam da ću povratiti dok sam plesao i pokušao sam otrčati u toalet. Izgubio sam ravnotežu i povratio po cipelama - dignuo sam pogled i vidio svog šefa. Znao sam da sam u nevolji. Rekao mi je da se počistim i odem kući. Nakon vikenda, kada sam ponovno došao na posao pozvao me u svoj ured i rekao kako mi neće produžiti ugovor. Nikada nije spomenuo tu scenu s povraćanjem, ali znao sam da je to u pitanju. Nakon toga pronašao sam svoj posao i snova, pa je možda i vrijedilo.

Probudio sam se kod šefice u krevetu

I požalio. Šefica mi se cijelo vrijeme upucavala i govorio sam sebi da ne smijem otići s njom jer zaista volim ovaj posao i znao sam da neće završiti dobro. Popili smo previše pića, izmijenili nekoliko poljubaca i otišli skupa kući. Idući dan probudio sam se prepun grižnje savjesti. Znao sam da ona ima osjećaje prema meni koje ja jednostavno nisam imao za nju. Pokušao sam joj objasniti i na pristojan način ju odbiti, zasržati stvari profesionalno. Dobro je to podnjela na prvu, ali kroz nekoliko tjedana je zagorčala moj život na poslu. Dao sam otkaz koliko je naš odnos posao loš. Znao sam da ću ili dati sam ili ću ga dobiti.



Kolega je čuo sve što sam pričao o njemu

Nisam se dobro slagao s nekoliko kolega i bio sam stvarno sretan kad je netko spomenuo da oni ne dolaze na božićni tulum firme. Počeli smo piti u uredu i bio sam užasno pijan i prije nego je pravi tulum uopće počeo. Glasno sam pričao ružno o jednom kolegi koji se ipak odlučio doći i stajao je točno iza mene - čuo je svaku riječ. Na sreću, nije mi bio šef ali imao sam sastanak idući tjedan gdje je on zamolio da više ne radimo zajedno.



Udario sam kolegu šakom

Posvađao sam se s kolegom i počeli smo se tuči. Ne sjećam se čak ni oko čega smo se posvađali, ali znam da sam ga udario šakom u oko i šef je sve vidio. Zaštitari su me odveli, a šefica me upozorila da ćemo u ponedjeljak razgovarati. Suspendiran sam pod istragom, a brzo sam izgubio posao i osjećao sam se kao idiot zbog svojeg ponašanja.

