Zamolila je supruga da sinu kupi tenisice, ali kada je vidjela što je stiglo, nije mogla vjerovati

Bliži se nova školska godina, a roditelji imaju pune ruke posla kupovinom i pripremom svih potrepština. Puna obaveza, Jen Hull zamolila je supruga da obavi samo jedan zadatak - online šopingom trebao je kupiti nove tenisice sinu, prenosi The Sun.



Ono što je stiglo na kućnu adresu šokiralo je, naljutilo, ali i nasmijalo ovu mamu. "Sin kreće u školu za nekoliko dana. Sve sam organizirala sama - naljepnice za knjige, bilježnice, školsku torbu, uniformu, bočicu za vodu... Zamolila sam supruga samo da mu kupi crne tenisice za tjelesni - imao je jedan jedini zadatak, ali ni to nije uspio obaviti. Bile su crne, ali niti su bile tenisice, niti su bile za dječake!"



Uz ovaj opis objavila je na svom blogu i fotografiju onoga što je kupio - bile su to cipelice za djevojčice s cvjetićem!

Foto: Sweary Mum to 2 and a Man-child/Facebook

Ljudi su se dobro nasmijali, a jedna žena je u komentare napisala da je pokazala fotografiju cipelica suprugu i objasnila cijelu situaciju, a on je rekao da ne vidi u čemu je problem, pa su mnoge samo zaključile: "Muškarci..."