`Zaljubila sam se u dečka svoje prijateljice i ne želim propustiti priliku. Što bih trebala učiniti?`

Kada je ljubav u pitanju, čini se kako se sve vrti oko toga. Jedna se djevojka našla u nezavidnoj poziciji i odlučila je potražiti savjete od psihologa online.

Na stranici Psychologies.co.uk obratila se stručnjacima i opisala svoju situaciju.

Sa svojom je prijateljicom otišla na jednu privatnu zabavu, a tada je upoznala i prijateljičinog dečka. Tvrdi kako su "kliknuli" i razgovarali dulje od dva sata prije nego ih je prekinula. Tijekom tog razgovora osjetila je da je taj muškarac ljubav njenog života te se boji ne poduzeti ništa kako ne bi izgubila, možda, životnu priliku.

"Dva sata razgovora na nekoj zabavi, a koja provedete u razgovoru, je dosta dugo vremena, no ipak, neka psihološka testiranja traju znatno dulje. Jeste li sigurno u ono što osjećate nakon tako kratkog vremena? Odličan je osjećaj kada s nekim "kliknete" i mislite da se stvorila ljubav za cijeli život, no dugoročna i kvalitetna veza je nešto sasvim drugo. Ponašanje vaše prijateljice, koja vas je "pustila" da razgovarate toliko dugo, pokazuje da joj do te veze nije toliko stalo ili je poprilično samouvjerena i vjeruje vam da nema razloga da vas ranije prekine u razgovoru. Prvo morate voljeti sebe da biste voljeli nekog drugog, a jeste li se zapitali jesu li vaši osjećaji prema njemu isti kao njegovi prema vama", odgvoorila je nesretnoj djevojci savjetnica Mary Fenwick, inače i novinarka, majka i udovica.

Djevojci je i predložila i da ispita kakva je situacija prije nego odluči napraviti neki daljnji korak.

"Najbolji način da to doznate jest da se svi troje dogovorite za neki susret i vidite kako će sve teći i kako će se njih dvoje ponašati. To bi trebalo dati neke odgovore".

Pogledajte i video 4 mjesta na njezinom tijelu koja ne smijete dodirivati tijekom seksa