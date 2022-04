'Volim svoju ženu, ali stalno imam seksualne fantazije o bivšoj kolegici s posla'

Stvarno volim svoju suprugu, ali ne mogu prestati razmišljati o ženi s kojom sam prije radio. Između nas se nikada ništa nije dogodilo, bili smo samo dobri prijatelji, a ona je također u braku. Stalno maštam o njoj i najčešće je nešto seksualno u pitanju. Rijetko sam ju viđao u ove dvije godine otkako je promijenila posao, samo smo se nekoliko puta susreli u gradu. Ne razumijem zašto ne mogu prestati misliti na nju - napisao je jedan muškarac za The Sun.

On ima 42 godine, njegova supruga 40, a žena o kojoj mašta je još nekoliko godina mlađa. Nije u nesretnom braku, on i supruga nemaju nikakvih većih problema. Njegova žena je prekrasna, ljubazna i duhovita, no, nešto u vezi te druge žene ga privlači i tjera da ju zamišlja u raznim seksualnim fantazijama. Nije mu jasno kako da ju izbaci iz glave.

- Možda je upravo to što vam je ta žena nedostižna, ono što vas privlači k njoj. Budući da se nikada ništa nije dogodilo, čini se savršenom i uzbudljivom. Možda je vaša i suprugina veza postala malo dosadna ili možda postoji nešto drugo u vašem životu što nije zadovoljavajuće? Razmislite malo o tome je li nešto drugo u pitanju. Kažete da volite svoju partnericu, pa onda pokušajte malo poraditi na sebi - odgovorila mu je Deidre.

