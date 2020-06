Veće zadovoljstvo i više užitka: Sedam savjeta za postizanje višestrukih orgazama

Većina žena nikad nije doživjela višestruki orgazam, prenosi The Sun. Prema stručnjakinji za holistički seks, Kim Anami, višestruki orgazmi svakoj ženi su na dohvat ruke.

“Imala sam klijenticu koja je imala 30 do 40 orgazma u jednoj sesiji sa svojim partnerom. Iako je to ekstremno, jedan do pet orgazma potpuno je normalno i moguće za svaku ženu”, objašnjava Kim i dodaje kako su orgazmi dobri za fizičko i psihičko zdravlje te pomažu kod anksioznosti i depresije, a jačaju i imunitet. Što više užitka osjećate, to vaše tijelo postaje bolje u opuštanju hormona za užitak. Stoga vježba stvarno vodi do savršenstva, savjetuje.

Pogledajte kako Hrvati sve više povećavaju penis bez odlasaka pod nož:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Chris Rose, seksualni edukator smatra kako žene same sebi ne dopuštaju da se u potpunosti uzbude, a uzbuđenje je to koje povećava broj orgazma. Dobra vijest je da što su žene starije, imaju veće šanse za postizanje višestrukih orgazama, jer bolje poznaju vlastito tijelo. Žene u svojim četrdesetima imaju više višestrukih orgazma, nego žene u dvadesetima.

Stoga su Chris i Kim otkrili sedam koraka kako da žene postignu višestruke orgazme:

1. Usmjerite misli

Sve je u vašoj glavi i mislima. Stoga obuzdajte svoje misli i emocije te se usredotočite na zadovoljstvo i uživanje u trenutku. Opustite se. “Dublji orgazmi ovise o vrlo intenzivnom stupnju opuštanja pa morate biti spremni zaroniti u nepoznato i opustiti se”, kaže Kim.

2. Usporite partnera

Prosječnom muškarcu treba tri do sedam minuta da postigne orgazam, dok prosječnoj ženi treba između 10 i 20 minuta. Trebale biste mu napomenuti da se za vrijeme predigre usredotoči na vas i vaše zadovoljstvo te uspori kada osjeti da mu se bliži orgazam.

3. Dopustite mu da bude velikodušan

Većina muškaraca želi da njihove partnerice uživaju u seksu, a vi biste mu trebali dopustiti da se usredotoči na vas. “Mnoge žene imaju problema s dobivanjem tolike pozornosti i sa stavljanjem sebe u erotski fokus”, kaže Chris. Stoga se prepustite užitku i ne brinite koliko traje.

4. Dajte mu smjernice

Muškarci često ne znaju što se ženama sviđa i što ih uzbuđuje, stoga im pokažite kako i gdje vas dodiruje i otvoreno mu kažite što vas uzbuđuje i što želite. Premjestite mu ruke na mjesta gdje želite da vas dodiruje i dajte mu povratne informacije o vašem užitku.

5. Uzmite predah

Nakon što postignete prvi orgazam, duboko dišite. “Kada su osobe seksualno uzbuđene, često drže svoj dah ili plitko dišu. Vježbajte duboko i pravilno disanje. Opustit ćete se, ostati u trenutku, ali i povećati snagu i užitak orgazma”, savjetuje Kim.

6. Ne zaboravite dodatnu stimulaciju

Čak i nakon penetracije, nastavite stimulirati klitoris. Prema istraživanju časopisa Clinical Anatomy, većina žena ne postigne orgazam samo zbog penetracije, potrebna je i dodatna stimulacija.

7. Zadržite povezanost

Za dublji i bolji orgazam, trebate se osjećati da ste na istoj valnoj duljini kao vaš partner. “Održavanje kontakta očima je intenzivno, ali vas tjera da budete ranjivi i otvoreniji, što je ključ dubljih orgazmičnih iskustava”, objašnjava Kim.

Pogledajte koliko muškarci poznaju ženske beauty proizvode: