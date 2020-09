Uvijek smireni i staloženi: Ovi horoskopski znakovi najbolje se nose sa stresom

Tijekom stresne situacije vrlo je normalno postati nervozan. Ne možemo razumjeti što učiniti i kako upravljati svime. To nas čini impulzivnima i skloni smo pretjeranom reagiranju na sve. No kad se to dogodi, važno je ostati smiren kako bismo najbolje vladali situacijom. Prema astrologiji, neki horoskopski znakovi bolje podnose stres nego drugi. Oni ostaju smireni čak i u najgorim situacijama, prenosi Pinkvilla.



Jarac

Jarci su vrlo pametni i strpljivi u stresnoj situaciji. Nikada neće poduzeti korak koji će pogoršati situaciju i uvijek će pokušati držati stvari pod kontrolom. Dakle, vrlo je korisno imati Jarca kraj sebe tijekom stresne situacije.



Djevica

Djevice su praktične i sabrane. Oni su majstori upravljanja stvarima, stoga se mogu nositi i sa stresom. Nikad se ne živciraju, već pokušavaju upravljati situacijom i drugima. One mogu dati i sjajne savjete.



Bik

Oni su mirni i staloženi. Znaju se nositi s teškim situacijama koje svakodnevno susreću i nikada neće učiniti ništa nepromišljeno u takvoj situaciji.



Vodenjak

Znaju stvari ne shvaćati osobno i da se ne uključuju emocionalno u sve. Umjesto toga ostanu mirni i razmisle o rješenju.



Vaga

Vage mogu upravljati stvarno stresnim situacijama. U svemu znaju uspostaviti ravnotežu kako bi smanjili stres među ljudima. Prvo će pokušati razumjeti situaciju i doći će do rješenja.

