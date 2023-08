Upraviteljica hotela tvrdi da nikada ne biste trebali koristiti kupaonske toaletne potrepštine u hotelima

Upraviteljica hotela upozorila je ljude da ne koriste besplatne kupaonske potrepštine u hotelima, a razlog je prilično sumoran. U viralnom videu na TikToku, ova ljubiteljica putovanja, pod imenom @travelinghotelmanager, podijelila je što nikada nije koristila dok je odsjedala u hotelu. S više od 730.000 pregleda, u videu je objašnjeno zašto biste trebali izbjegavati većinu kupaonskih toaletnih potrepština u hotelima i to zbog razloga koji vam možda nije pao na pamet, prenosi Metro.

'Kad se prijavite u hotel i odete u svoju sobu te uđete pod tuš i vidite bočice šampona, one su obično pune', rekla je u videu, 'Ali, evo savjeta: nikada ih nemojte koristiti jer nisu sigurne. Čepovi bočica mogu se skinuti i prethodni gost može tamo staviti što god želi. U njih mogu staviti boju za kosu, izbjeljivač, bilo što, nemojte ovo nikada koristiti'.

Danas većina hotela koristi boce koje se mogu ponovno puniti. U prosincu 2022. Europska komisija objavila je da zabranjuje male toaletne potrepštine za jednokratnu upotrebu u hotelima kao dio novih pravila o ambalaži i otpadu na razini cijele EU. To znači da će vam svaki put kad odsjednete u hotelu u nekoj od država članica EU-a ili morati dati veliku bocu ili ćete sami morati nabaviti svoju kozmetiku. I izvan EU, druge destinacije i odlučiti slijediti primjer.

Dakle, kako biste bili čisti na odmoru, upraviteljica hotela rekla je da uvijek ponesete vlastiti mali šampon, regenerator i gel za pranje tijela – kako biste spriječili bilo kakva neželjena iznenađenja. Ako ste zaboravili svoje toaletne potrepštine, nemojte riskirati, već se otiđite na recepciju po novi paket.

Korisnici društvenih mreža pitali su se kolike su zapravo šanse da netko sljedećem gostu napuni bocu misterioznom tekućinom. 'Molim vas, recite nam konkretan slučaj kada je netko to stvarno učinio', upitao je jedan komentator. S druge strane, drugi su bili suosjećajniji, tvrdeći da su već poslušali ovaj savjet. 'Uvijek nosim svoje toaletne potrepštine. Ove male čak nikad ne koristim. Briga me jesu li zapečaćeni ili ne', napisao je netko. Druga osoba je dodala: 'I ja sam to uvijek mislio! Uvijek ponesem svoje i kažem svojim voljenima da ne koriste njihove'.

