Upoznajte riječkog imitatora koji je genijalno "skinuo" Plenkovića, Bagu, Bernardića

Ovih dana zasigurno ste na društvenim mrežama naišli na njegov video imitatora Danka Ažića kojem imitira aktere trenutačne političke i zdravstvene situacije - Plenković, Bernardić, Petrov, Božinović, Bandić, Bago, Mamić... Teško je reći koga je Danko bolje "skinuo" pa je najbolje da sami procijenite u videu:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Danko Ažić dolazi iz Rijeke, a trenutno živi u Zagrebu. Ovaj 26-godišnjak radi kao imitator, komičar, satiričar, a honorarno nastupa po raznim eventima. Završio je Filozofski fakultet u rodnoj Rijeci, radio je kao radijski voditelj, surađivao s brojnim YouTube kanalima, a također je bio suradnik za NewsBar. Osim toga, napisao je i dva satirična imitatorska showa "Bok (i) Hrvati" i "Koronike iz Hrvatske", na temu koronavirusa. Premijera drugog djela održat će se 17. srpnja u Rijeci, Caffe Bar Corto Maltese. Foto: Danko Ažić

- Rekao bih da sam osoba s raznim interesima i cilj mi je uvijek baviti se onime što me najviše ispunjuje, te na tom putu zabaviti ljude, inspirirati ih, motivirati ih da postanu najbolje verzije sebe.

U moru poslova našao se i onaj voditeljski, ali i glumački.

- Radim i kao MC, odnosno voditelj raznih manifestacija, imam i nešto glumačkog iskustva u kontekstu interaktivnog kazališta, ali i u kontekstu brojnih skečeva i reklama koje sam do sada snimio. Nastupao sam i po raznim festivalima, proglašenjima najboljih sportaša i sličnim manifestacijama.

Imitacijom se počeo baviti još u djetinjstvu, ali tek u srednjoj školi taj talent je usavršio imitiranjem profesora pa raznih osoba iz svijeta slavnih. Počeo je objavljivati kratke videe na društvenim mrežama, a pozitivne reakcije ljudi su ga motivirale da snima i dalje.



- Naravno, imitacije su samo jedan od mojih interesa i strasti, ali mi je taj talent zasigurno otvorio mnoga vrata i omogućio da proživim brojna zabavna i zanimljiva iskustva. Volim objediniti više mojih interesa u jedan pa su primjerice rap imitacije nešto što volim raditi jer, između ostalog volim pisati rap pjesme i volim freestyle rap izražavanje. Primjeri rap imitacija koje sam napravio su: video spot "Bok (i) Hrvati" u kojem repam kao Plenković, Bandić, Mamić, Modrić, Petrov, Massimo, Mišo, Ćiro, Karamarko - taj spot je ujedno i najava istoimene predstave, te taj video na satiričan način aktualizira brojne probleme s kojima se RH suočava zadnjih godina. U rap spotu "Vatrena poruka" se kao Mamić, Ćiro i Modrić osvrćem na uspjeh HR reprezentacije sa svjetskog prvenstva, a na kraju kroz lik Ćire šaljem poruku narodu da bi se trebali ujediniti oko relevantnijih stvari od nogometa. U većini mojih videa i nastupa želim poslati i neku dublju poruku, ispričao nam je Danko.

Kod Danka nema puno treniranja, već sam osjeti koja osoba bi mu 'legla' za imitaciju, a onda samo to usavršava. Ako se ipak dogodi da za potrebe nekog projekta mora imitirati nekog koga nije do sada, onda gleda videe s tom osobom i fokusira se na gestikulacije, dikciju, boju glasa, karakter...



- Ipak, najčešće imitiram ličnosti koje su aktualne i imaju neke specifičnosti u načinu izražavanja te su na neki način zanimljivi široj javnosti.



Priprema za skeč ili nastup ne traje dugo jer uglavnom doživi 'nalet' inspiracije, pa vrlo brzo napiše koncept, tekst i šale.



Njegov talent primijetili su i renomirani glumci i poznati umjetnici, a to mu je, kaže, poticaj za daljnji rad.



- Reakcije publike me uvijek na nastupu ispune pozitivnom energijom koja se ne može opisati, hvala im na tome, oni su mi također motivacija da se i dalje nastavim baviti ovakvom vrstom performansa.