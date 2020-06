'Uhvatio sam suprugu u krevetu s ljubavnicom, priznala mi je da su zaljubljene'

“Zajedno smo već deset godina i imamo dva sina od 8 i 5 godina. Znao sam da je moja supruga imala odnose sa ženama i s muškarcima prije nego što smo se upoznali, ali obećala mi je da sam ja jedini kada smo se vjenčali. Bio sam u posjeti svojoj majci na nekoliko dana, ali odlučio sam se vratiti ranije nego planirano. Krenuo sam prema doma, ali nisam zvao suprugu jer samo mislio da će biti lijepo iznenađenje”, ispričao je za The Sun.

Kada je došao doma, potajno je ušao u spavaću sobu, ali tamo ga je dočekalo neugodno iznenađenje. Njegova supruga je bila u krevetu sa svojom najboljom prijateljicom. Priznala mu je da ga voli, ali da više nije zaljubljena u njega, već u svoju prijateljicu. Želi biti s njom, ali zna da ona neće ostaviti svog supruga pa mu je savjetovala da on ode i napusti nju i njihovu djecu. No on ne želi otići i sada ne zna što napraviti.

Deidre mu je odgovorila: “Nije čudno da se osjećate loše, ali recite svojoj supruzi da ćete pronaći pomoć da se osjećate bolje, radije nego da odete od kuće u ovoj stresnoj situaciji. Ako vaša supruga neće ostaviti svoju partnericu, ne postoje velika šanse da će vaš odnos postati bolji. Biseksualnost ne opravdava varanje, ali vodi do teških odluka. Vaše odluke sada bi trebale biti za dobrobit vaše obitelji i sinova, a ne za vaš odnos. Pokušajte razgovarati i pronaći pravo rješenje za vaš problem, a da nije odlazak iz kuće.”

