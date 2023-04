'Uhvatila sam susjedu kako vara muža s kojom je 10 godina: Ne znam što da radim'

Povjerenje je nedvojbeno najvažniji dio svake veze, bilo da ste u dugoj vezi ili u braku. Ako jedno prekine povjerenje drugoga, veza bi se lako mogla raspasti. Ali što biste učinili da ste svjedočili kako se netko od vaših susjeda šulja iza partnerovih leđa bez njihova znanja? Biste li odmah rekli sve ili biste odvojili vrijeme da razmislite o svom djelovanju? To je neprilika u kojoj se našla jedna žena, a na Redditu je pitala korisnike za savjet što da učini, piše Mirror.

Objasnila je da je čula stenjanje iz susjedne kuće, dodajući da je prvo"stavila slušalice i pokušala to ignorirati". "Vjerovala sam da će tome biti kraj kada se njezin suprug vrati na radno mjesto. Seksualni zvukovi usred dana nastavili su se nekoliko tjedana nakon što se on vratio na posao, ali sada su bili intenzivniji i češći nego prije, što je bilo čudno jer automobil njezina supruga nije bio parkiran vani. Postala sam jako radoznala i virila sam kroz rolete gotovo svaki dan, pa sam primijetila čovjeka koji bi parkirao svoj kombi uz cestu, svratio u susjednu kuću na sat vremena uživanja, a zatim otišao nakon toga. Ne samo to, nego sam s vremena na vrijeme čak primijetila da se još neki drugi tip pojavljuje", napisala je u objavi.

U komentarima su joj ljudi rekli da pokuša razgovarati sa ženom iz susjedstva kako bi joj rekli da je mogu čuti kroz zidove, te da joj da do znanja da zna da to nije njezin suprug. Jedna osoba je predložila da joj kaže sljedeće: "Hej, čula sam vas kako se seksate tijekom dana i nisam htjela zabadati nos gdje mi nije mjesto, ali mislila sam da biste trebali znati da je prilično glasno i ometajuće."

U objavi je žena priznala da su ona i njezin suprug prijatelji s tim susjedima, pa je druga osoba suosjećala s tim napisavši: "Teška je situacija. Bez obzira na to, sada čuvaš tajnu i prijatelj koji je prevaren možda ti nikad neće oprostiti ako ikad sazna da si znala, a nisi mu rekla. Mislim da bi mu trebala reći." Drugi korisnici savjetovali su joj da "dobije dokaze" prije nego što išta kaže, a jedna osoba e preporučila da ne osuđuje odmah tako, komentirajući: "Jeste li dovoljno bliski da razgovarate s njom o njihovom seksualnom životu? Možda suprug zna za to. Nemaju svi istu definiciju sretnog braka ili seksualnog života."

