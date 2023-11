Tvrdi da ju je dečko natjerao na plastičnu operaciju prije prosidbe: ‘Kaže da sam ružna’

Žena je posumnjala u prave osjećaje svog zaručnika nakon što je priznala da ju je prisilio na plastičnu operaciju prije nego što ju je zaprosio. Naime, 27-godišnjakinja, koja se na TikToku zove @sydneypurl, otišla je na platformu kako bi objavila svoj kontroverzni video, pitajući svoja dva milijuna pratitelja je li ona "kraljica drame" jer se osjeća zabrinuto zbog njegovog ponašanja, piše Mirror.

Šminkajući se dok je govorila, objasnila je situaciju: “Moj me zaručnik natjerao na plastičnu operaciju prije nego što je uopće pomislio da me zaprosi. U kontekstu, ja imam 27 godina, a moj zaručnik 37. On je liječnik i zarađuje oko 500 tisuća funti godišnje. Znam da ova izjava zvuči jako zlobno i samo želim reći da je vrlo ljubazan. Pomaže siromašnima i čini mnogo u dobrotvorne svrhe, a njegovi roditelji su nevjerojatni. Stvarno se dobro slažemo i puno se smijemo zajedno i uživamo."

#makeupstorytime #softglam #makeup #grwm ♬ original sound - SYDNEY PURL ❤️ @sydneypurl My fiancé wouldn’t propose to me until I got plastic surgery - Reddit storytime Using: @Freck Beauty rich bitch serum @rimmellondon lasting radiance concealer @Nudestix tan glow contour @unicorn_cosmetics bear tease blush @Huda Beauty cherry blossom powder @Iconic London triple precision brow definer @Morphe Cosmetics 18WT palette @Laura Mercier nude rose caviar stick @Tower 28 Beauty make waves mascara @LottieLondon diamond bounce highlighter @Doll Beauty boy bye lip liner @NARS Cosmetics Morocco air matte lipstick @Kissproductsuk impress cluster lashes #redditstories

Također je bila iskrena u svojim osjećajima o njegovim prihodima, rekavši svojim pratiteljima: “Neću se pretvarati da njegov novac nije privlačan. Ne bih rekla da sam materijalna osoba, ali moja se obitelj stvarno mučila tijekom života, a ja bih samo željela lijepu, financijski stabilnu obitelj za svoju djecu", dodala je. Zatim je detaljno opisala kako je par zajedno dvije godine, a on joj je jedan dan iz vedra neba dao ultimatum, rekavši da mora na liposukciju nogu prije nego što on razmisli o prosidbi.

Nakon što je pristala, on je platio operaciju i par je sada zaručen. Ali priča tu ne završava: “Problem je u tome što mogu reći da me još uvijek ne privlači. Nikada mi ne daje komplimente, nikad me ne dodiruje niti mi pokazuje ikakvu ljubav", rekla je. Nakon što je priznala da je još uvijek na postdiplomskom studiju i da se financijski oslanja na njega, Sydney je ispričala kako je planiranje vjenčanja postalo zamorno, ali nije mu se mogla požaliti.

VEZANI ČLANCI:

"Ne doprinosim ništa i rekao je da ne radi naporno po cijele dane da bih se ja žalila. Ne osjećam da me voli i često me odgurne od sebe kad ima loš dan", nastavila je. Nakon što je priznala da joj je ovo prva veza, zbog čega nije bila sigurna je li njegovo ponašanje normalno, pitala je korisnike TikToka misle li da čini veliku pogrešku.

Jedna je osoba jednostavno savjetovala "bježi", dok je druga komentirala: "Doslovno sam mislila da je ovo šala, ali očito nije. Zaslužuješ puno bolje; ovo nije normalno, nitko ne bi trebao biti tako tretiran.” Treći je korisnik dodao da im je to zvučalo kao: "početak zlostavljanja", dok je četvrti rekao: "Ovo nije normalno. Nemoj se udati za njega.”

Udala se za dečka koji ju je maltretirao u srednjoj školi: 'To je ionako radio jer sam mu se sviđala'