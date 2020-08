Tuna bar: Možda su kuhar i svi konobari imali loš dan

Sve su preporuke vodile na plažu, u Tuna bar. Većina je komentara o hrani bila pohvalna, a internet su preplavile kredom ispisane poruke na ploči na ulazu u bar poput “punjene paprike, platiš tri dobiješ dvije”, “govorimo sve jezike osim stranih”, “smanjili smo porcije, ali smo zato poskupili”.

Mediji su prenijeli i kako je ovdje bio golman Bayerna Manuel Neuer. I tako, dođeš pun optimizma, sjedneš na lijepu terasu i doživiš – katastrofu. Osoblja gotovo da je bilo više nego gostiju, srdačna konobarica je čavrljala s parom stranaca, druga je izlazila postaviti jedan po jedan ubrus, konobar je nezainteresirano hodao s tacnom i prišao nakon petnaestak minuta.

Na opasku o gladi kazao je da ima tuna steak i da je to manje-više to. Zatim dodao i da ima steak od sabljarke. Izbor je bila tuna (140 kuna). Možda su i kuhar i konobar imali loš dan, no jedna od poruka s ploče je i “ako ste nezadovoljni personalom, dovedite ga drugi put sa sobom”.