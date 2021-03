Trošenje putem kreditne kartice u mozgu potiče istu kemikaliju kao - kokain

Novo istraživanje provedeno od strane Massachusetts Institute of Technology otkrilo je da kupovina s kreditnom karticom u mozgu luči iste kemikalije kao i kada osoba konzumira - kokain.



Kada nešto kupuju kreditnom karticom ljudi nerijetko izgube osjećaj i pojam o tome koliko su zapravo novaca potrošili i uz opravdanje da će platiti kasnije ili na rate, kupuju previše. Upravo u takvim trenutcima dolazi do onog 'high' osjećaja koji pružaju razni opijati.



Naravno, to se ne događa kod svake kupovine već, kako kaže istraživanje, samo kod trošenja na neke stvari koje su želja, a ne potreba - ručak u restoranu, putovanje...

U mozgu imamo jedan dio koji 'hranimo i usrećujemo' kada sami sebe častimo i nagrađujemo, a jedan od autora istraživanja, profesor Drazen Prelec, objasnio je sve detaljno i rekao da aktivaciju striatuma - sive tvari koja se nalazi u bijeloj tvari krajnjeg mozga čija je temeljna uloga za frontalni dio mozga interakcija motivacije, emocija i spoznaja - potiče 'provlačenje' kreditne kartice bez obzira kolika bila cijena onoga što osoba kupuje. Čak i ako je cijena visoka, osoba ne osjeća grižnju savjest već suprotno, osjeća zadovoljstvo, prenosi UNILAD.

