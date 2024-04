Trik je u jednoj stvari: Napravite ovu stvar jednom tjedno za bolji seks u braku!

Sjećate li se kada ste prvi put upoznali svog partnera? Uložili biste trud u planiranje savršene večeri ili potrošili vrijeme na kreiranje lijepe odjevne kombinacije. Želudac bi vam se napunio leptirićima dok biste se vozili do restorana ili bi vam srce poskočilo kad bi vam se njihovo ime pojavilo na telefonu. Bili ste zaljubljeni jedno u drugo i odlučili ste se posvetiti jedno drugome. Mjeseci su prolazili, a sada ste godinama u braku koji je izgubio dio iskre koju ste nekad dijelili, piše NY Post.

Pa, nije to učinio brak, već to što ste prestali izlaziti! Seksologinja, Michaela Southby, i stručnjakinja za veze, Emma Paul, otkrile su gdje je ta intimnost nestala i možete li je vratiti.

VEZANI ČLANCI:

Michaela je otkrila da je najzastupljeniji mit onaj da brak gasi iskru. “Nije nužno brak ono što ubija iskru. To je život. Kad prestanemo izlaziti jedno s drugim, prestajemo krojiti vrijeme i samo se puštamo u život. Nađite vremena jedno za drugo", preporučila je. "Mnogi ljudi će se pridržavati vježbanja u teretani ili sportskog događaja, ali tvrde da su preumorni na spoju. Postavite si cilj da intimnost bude prioritet – pokušajte to tjedan dana. Kradite poljupce, šaljite ljubavne poruke, omotajte se jedno oko drugog dok gledate TV. Šetajte psa, držite se za ruke i ostavite telefone kod kuće. Budite svjesni jedni drugih." Također je ustvrdila da mnogi vjeruju da je intimnost jednaka seksu. "Još jedan mit je da je intimnost jednaka seksualnoj strasti, dok se zapravo razvija u različite oblike povezanosti izvan samo tjelesnosti. "Intimnost u braku može se iskovati dijeljenjem, znatiželjom i najvažnijim opraštanjem (otpuštanje malih stvari)." Međutim, Michaela je upozorila da treba stalnu pozornost. "Intimnost može nestati u bilo kojoj vezi osim ako joj se ne njeguje. Duboka emocionalna povezanost će vas održati kroz uspone i padove."

Mislite da je vaš brak prošao fazu izlazaka i zabavljanja? Michaela definitivno ne misli tako i tvrdi da dugoročnim vezama treba samo više pažnje. "Nove veze uspoređuju se s praznim platnom koje čeka da bude oslikano intimnošću. Dok su dugoročna partnerstva poput remek-djela koje zahtijeva stalnu brigu i pažnju. U početku se intimnost može odnositi na otkriće i uzbuđenje, dok se s vremenom radi o dubljoj povezanosti, zajedničkim sjećanjima, čak i ranjivosti", objasnila je. Međutim, doživotna obveza ne znači da uzbuđenje nestaje. "Prelazak iz faze medenog mjeseca u životnog partnera drugačiji je, ali na mnogo načina uzbudljiviji", dodaje.

GALERIJA: Izbjegavajte ih: Ovih 7 svađa može uništiti vašu ljubavnu vezu!

U Kidspot zajednici parovima je postavljeno pitanje dogovaraju li i dalje redovite izlaske sa svojim dugogodišnjim partnerom i postojala je jasna razlika između onih s djecom i onih bez djece. Novozaručena Ellie je rekla: "Moj partner i ja odrađujemo tjedni 'admin' sat, gdje planiramo sve što trebamo obaviti za tjedan, od kućnih poslova preko obaveza do sastanaka i, da, čak i spojeva. To osigurava da stvarno idemo na njih! Ali ne iz obveze – želimo to i volimo se puno! Ali ako to ne učinimo, život će nam samo stati na put."

Zaljubljena Alexia je dodala: "Nastojimo otići u novi restoran svaki tjedan ili tako nešto. Živimo u području gdje svaki mjesec osvane novi restoran, tako da stvari ostaju zanimljive." No onima s djecom noćni spojevi padaju na listi prioriteta. Tata dvoje djece, John, rekao je: "Radio sam to mnogo češće prije djece. Sada je noćni spoj zapravo uživanje u vremenu nakon što smo ih smjestili u krevet." Piper, mama troje djece, ponovila je to mišljenje: "Prije djece smo svakog petka navečer išli na večeru i gledali film u kinu, ali sada su ti izlasci rijetki jer su zbog troškova čuvanja djece noćni spojevi dvostruko skuplji."

VEZANI ČLANCI:

Kreativne ideje za spojeve od seksologinje: Umjesto guglanja 'savršenog spoja', Michaela je predložila da razmislite o tome gdje je vaš partner u životu. "Idealna večer za spoj je pogrešan naziv. Seksi je zadovoljavanje potreba vašeg partnera, a ne pokušavanje da ih oblikujete kako biste ispunili svoje. To može biti Netflix i opuštanje, može biti zajedničko kupanje uz vino. To može biti pretvaranje da ste stranci koji se druže u baru. Nikada ne smije biti stresno."

Počnite s malim stvarima: Stručnjakinja za veze Anni Emma Paul predložila je da se maknete od svega što vas ometa i usredotočite se na vlastito partnerstvo. "Na vama je da kreirate svoju vezu. Uklanjanje nepotrebnog pritiska iz veze koja mora izgledati na određeni način odličan je početak", kaže ona. Ako izlazak na večeru ili ostavljanje djece trenutno ne dolazi u obzir, Emma kaže da nema problema. Parovi mogu produbiti svoju emocionalnu povezanost i razumijevanje jedno drugoga u samo pet minuta. "To bi mogao biti odlazak u šetnju ili planinarenje jednom tjedno i rasprava o tome što je bilo dobro u vašem tjednu, što je moglo proći bolje i kako biste sljedeći put učinili stvari drugačije. Ovo bi čak moglo izgledati kao dnevni ritual zajedničke meditacije i dijeljenja onoga što vam je palo na pamet, ograničen na 5 minuta", kaže Emma.

Žena se srami priznati da ima aferu: 'Znam da taj odnos nikamo ne vodi, ali seks je odličan'