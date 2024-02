Tri najčešća pitanja o oralnom seksu: Tko ga prakticira više, muškarci ili žene?

Oralne intimne odnose neki ljudi jako vole, a neki ih, pak, izbjegavaju. On može dovesti do orgazma ili omogućiti da iskusite novi fizički osjećaj, pojasnila je seksualna edukatorica Gigi Engle. Oralni seks nije samo zgodno primiti - može biti zgodno i dati, piše Women's Health.

Za početak, činite da se netko koga volite osjeća dobro, što može dovesti do intimnosti. Može biti emocionalno i mentalno uzbudljivo učiniti da netko drugi iskusi zadovoljstvo.

Iako stimulacija nekog drugog ustima ne stimulira izravno vaše žarišne točke usmjerene na genitalije, stimulira vaš um, što može biti jednako snažno, pojasnila je seksualna edukatorica Searah Deysach. Često statistike pokazuju da žene prakticiraju oralni seks više od muškaraca, a trebalo bi biti podjednako.

Obično neki vjeruju da u krevetu mogu otkriti je li i koliko im je partner sebičan. Oralni odnosi imaju brojne prednosti. Ako ste spremni "spustiti se tamo dolje", to obično znači da imate određenu dozu opuštenosti u odnosu s partnerom, da vam je lijepo i da uživate u seksualnim igrama. Za one koji do sada nisu imali oralni intimni odnos ili imaju i dalje nedoumice, evo odgovora na neka od najčešćih pitanja.

Kakav je okus i miris genitalija? Iako je ženski spolni organ najbliži obliku cvijeta, definitivno nema izrazito cvjetni miris. Jednostavno rečeno, "genitalije imaju okus i miris poput genitalija", objasnila je seksualna edukatorica s certifikatom AASECT-a, klinička seksologinja i terapeutkinja za odnose sa sjedištem u Delawareu dr. Debra Laino. Uobičajeni pridjevi za okus genitalija uključuju: bez okusa, bez mirisa, mošusan, mesnat, bakrenast, slan i gorak.

Kako ću znati hoće li mi se svidjeti oralni seks? Stručnjaci savjetuju da pogledate i druge intimne užitke koje prakticirate. Na primjer, ako uživate dok vam vlažni prsti klize po vulvi dok masturbirate, dobre su šanse da ćete uživati ​​u "mokrom" osjećaju oralnog užitka. Isto tako, ako volite igračke za simulaciju oralnog seksa, isprobajte oralni.

Koji su najbolji položaji za oralni seks? Postoji mnogo različitih položaja kada je u pitanju oralni seks. Misionarski je najčešći i odličan za početak. Klečeći položaj žena ili poluležeći položaj muškaraca omogućuje kontakt očima i dodirivanje tijela.

