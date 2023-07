Trend lažnih prosidbi na TikToku podijelio mišljenja korisnika: ‘To nije za šalu!’

Šale ili takozvani 'prankovi' na TikToku postaju sve više i više u trendu. Tako je nedavno britanska fitness trenerica Fiona Simpson otkrila je da je "bež zastavica" njezina muškarca - za neupućene, umjereno neprivlačna osobina koja se može istrpjeti - njegova ponavljajuća "šala" s lažnom bračnom prosidbom, piše NY Post.

“Bež zastava mog dečka je to što me lažno zaprosi kad smo u romantičnom trenutku i sada ću stvarno misliti da je šala ako on to ikada učini stvarno”, napisala je prošli tjedan u viralnom TikTok videu sa snimkom lažne prosidbe na plaži. No, oni nisu jedini. Velik broj muškaraca sTikToka pretvaraju se da postavljaju pitanje pred kamerom, na veliko razočaranje svojih partnerica. Međutim, ne nisu svi oduševljeni ovom šalom.

Natjecatelj "Love Islanda" Will Young, koji je na internetu poznat kao "Farmer Will", napravio je baš to. Njegove šaljive prosidbe javljaju se kad god nađu nasumično odabranu osobu da ih slika, kako je napisao prošli tjedan na videu koji je imao 5,4 milijuna pregleda. "Mislim da ako nastavim s lažnom prosidbom - ona mi neće povjerovati kad to stvarno učinim", napisao je u naslovu isječka na kojem kleči držeći svoju djevojku za ruke.

@farmerwill_ I think if i carry on fake proposing- she wont belive me when i do ♬ Summer Background Jazz - Jazz Background Vibes

U međuvremenu, TikToker Darren Clegg izveo je istu šalu za vrijeme zalaska sunca. Na snimci se vidi kako njegova djevojka odmahuje glavom i smiješi se, znajući da se on samo šali. "Puno se šalim pa ako jednom to stvarno napravim, odbit će me jer će misliti da se šalim", napisao je u naslovu isječka koji je ovog tjedna privukao 2,6 milijuna pregleda na TikToku.

Dva viralna videa podijelila su mišljenja korisnika. “Nemoj! Moj je partner nastavio to raditi i kad me zaprosio, otišla sam”, upozorila je jedna korisnica. "Ovo je za mene crvena zastava... ne petljajte se s mojim osjećajima tako", prekorila je druga. "Ovo nije šala. Bila bih tako ljuta", komentirala je treća osoba. "Samo vježba za pravu stvar", našalio se drugi.

“Zamislite da vam ona kaže ne, a vi zapravo prosite. Naučit ćete lekciju", dodao je treći korisnik. “Činjenica da on misli da je prosidba šala..", u nevjerici je bila četvrta osoba. "Jesam li jedini koji misli da je ovo smiješno", rekao je jedan gledatelj u obranu Clegga.

