Trebamo li za preplanuli ten Sunce i sredstva za samotamnjenje? Ili je dovoljno jesti mrkvu?

Tijekom toplijih se mjeseci mnogi nadaju da će i bez izlaganja štetnim sunčevim zrakama dobiti onu zdravu 'zlatnu' boju i osunčani izgled. Ipak, ne postoji način da se prirodno i zdravo potamni bez sunčeve svjetlosti, a ako zbog zdravlja izbjegavate UV zrake, postoje naravno štetne alternative suncu, poput solarija, ali i one koje vam neće naštetiti, poput raznih sredstava za samotamnjenje... Ipak, neki TikTok korisnici tvrde da oni za preplanuli ten ne trebaju sredstva koja se nanose na kožu, već je za 'prirodnu boju' dovoljno da jedu mrkvu; pa tako tvrde da svakodnevna konzumacija mrkve može promijeniti boju vaše kože. Je li to istina,i jesmo li sve ovo vrijeme uzalud trošili novac na sredstva za samotamnjenje; a mogli smo kupiti nekoliko mrkvi?

"Mrkva sadrži spoj koji se zove beta-karoten, pigment odgovoran za njenu narančastu boju, kao i narančastu boju drugog voća i povrća. Taj spoj, kada se jede u velikim količinama, može pridonijeti laganoj promjeni boje kože, a tijelo ga može pretvoriti u A vitamin koji je neophodan za zdravu kožu, razvoj i popravak kožnog tkiva", objasnio je Abbas Kanani, farmaceut u Chemist Click Online Pharmacy.

Također, kaže on, mrkva sadrži antioksidativna svojstva koja mogu pomoći u zaštiti kože od oštećenja uzrokovanih UV zrakama. No, premda sve to super zvuči, dodaje Kanani, preplanulost kože od jedenja velikih količina mrkve obično je zanemariva i privremena, te se razlikuje od one uzrokovane izlaganjem suncu ili korištenjem proizvoda za samotamnjenje.

"Mrkva može koži dati blagu zlatnu ili žućkastu nijansu, no pretjerana konzumacija beta-karotena može također uzrokovati i bezopasno stanje zvano zvano karotenemija, u kojem koža postaje blago žućkasta". Zbog toga svima koji žele preplanulu boju Kanani na Huff Postu savjetuje da ipak izađu na sunce u satima kada ono nije jako opasno ili da koriste kozmetiku s tom namjenom.

