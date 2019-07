Toplinski val utječe i na mobitele: Ne zanemarujte upozorenja!

Baterija mobitela nekada se može pregrijati, a vrućine bitno pridonose ovome. Ljudima se pojavila obavijest na mobitelu kako je vrijeme da se ohladi. Čak su iz Applea izdali upozorenje u kojem su napisali: "Preniske ili previsoke temperature mogu utjecati na ponašanje mobitela. Korištenje iOS mobilnog uređaja po velikim vrućinama može bitno smanjiti život baterije.", piše Lad Bible

Osim toga, upozorili su kako i temperatura iznad 35 stupnjeva može imati utjecaj i na mobitel. Mobitel se ne smije ostavljati u autmobilu ili na direktnom suncu dulje vremena. Isto tako, opasno je dulje igranja igrica ili korištenje GPS-a jer dolazi do pregrijavanja.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

u know it's hot outside when your phone tells you it has to be turned off because it's overheating.