Toni Lokas: Sreća su jednostavni trenuci u prirodi. Ne mogu zamisliti da sam negdje drugdje

Lijepo mu je u Primoštenu, Tribunju, Skradinu, s društvom voli otići do Prvića, uživa u miru praznih uvala u kanalu svetog Ante, među maslinama, u šumi i u svojoj Raslini, mjestašcu kod Šibenika koje sa službenih petstotinjak stanovnika ljeti znatno naraste. Devetnaest mu je godina, trenutačno radi u trgovini, no od jeseni bi stvari trebale biti drukčije uspije li upisati željeni studij multimedije na varaždinskom Sveučilištu Sjever. A kad ga završi, eto Tonija Lokasa opet kod kuće, doduše možda se i preseli, ali najviše desetak kilometara dalje, do Šibenika:

– Ma ne mogu ni zamisliti da sam negdje drugdje – kaže Toni Lokas, ovogodišnji predstavnik Šibensko-kninske županije u projektu Moja.hr.

Osjećaji u prirodi i portretima

U gradu s dvije građevine koje je UNESCO uvrstio na listu zaštićene svjetske kulturne baštine – šibenske katedrale svetog Jakova iz 15. stoljeća gotičkog i renesansnog stila gradnje te tvrđave svetog Nikole, renesansne građevine na ulazu u kanal svetog Ante – Toni se voli prošetati starim kalama koje vode i do još tri tvrđave – svetog Mihovila, Barone i svetog Ivana – što krase grad i na koja dolaze brojni svjetski poznati glazbenici.

Spomenimo i kako je u Tonijevoj županiji 11 srednjovjekovnih utvrda, oko šest stotina arheoloških nalazišta, među kojima je “hrvatska Mikena”, odnosno arheološki lokalitet Mrdakovica te više od 5230 kulturnih spomenika. Tu su i dva nacionalna parka, Krka i Kornati, parkovi prirode Vransko jezero, Dinara...

Priroda je izgleda bila blagonaklona prema Šibensko-kninskoj županiji nagradivši je svojim brojnim ljepotama, poput koraljnih grebena Zlarina i Prvića, pitoresknog kanjona Čikole, vrela Cetine, Prokljanskog jezera, u kojem se miješaju slana i slatka voda, borove šume na Promini...

Upravo je ova raznolikost prirode ono što Toni Lokas najviše voli snimati, a podjednako su mu dragi i portreti:

– Vjerujem da priroda i portreti mogu prikazati najviše osjećaja – objašnjava ovaj mladić koji se u slobodno vrijeme bavi fotografiranjem, snimanjem videozapisa i njihovim uređivanjem.

– Ljubav prema snimanju rodila se još u osnovnoj školi.

Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

Privuklo me to što sam otkrio da tako u ljudima mogu probuditi razne emocije i izraziti svoju kreativnost. Gledajući druge kreatore sadržaja, u meni se probudila želja da i ja postanem jedan od njih.

Svoj prvi aparat dobio sam na ljeto prije srednje škole, sad sam nabavio bolji mobitel, s odličnom kamerom, pa uvijek mogu ovjekovječiti trenutak koji vidim – dodaje.

Sudjelovanje u projektu Moja.hr njemu je prvo natjecanje, zbog čega mu ono puno znači jer će sada imati priliku pokazati svoju najveću strast.

– Ovaj je projekt izvrsna prilika za sve mlade ljude koji žele izraziti svoju kreativnost i pokazati jedinstven pogled na sve ono što smatramo uobičajenim – govori Toni.

Osvrćući se na ovogodišnju temu natječaja “Što zelenije, to iskrenije”, Toni kaže kako je potrebno što više zajedničkog truda i dobre volje da se svijet učini zelenijim, odnosno iskrenijim mjestom. Smatra kako je to zajednički zadatak svih nas od kojeg ne smijemo odustati i vjeruje da zasigurno možemo biti još iskreniji.

Izvori obnovljive energije

U današnje vrijeme sve se više radi na ekološkoj svijesti, ali mislim da to još uvijek nije dovoljno da bi se postigla značajna promjena koja je potrebna za dobrobit svih nas. Situacija u Šibensko-kninskoj županiji nije idealna. Ljudi bi trebali biti više osviješteni i zalagati se za izvore obnovljive energije – objašnjava Toni.

Foto: Duško Jaramaz/Pixsell

Koju je filmsku priču u jednoj minuti odlučio ispričati 19-godišnjak iz Rasline, doznat ćemo 7. lipnja u Požegi, gdje će biti održana završnica projekta Moja.hr u kojoj sudjeluju mladi i talentirani ljudi iz svih dvadeset hrvatskih županija te Grada Zagreba.

– Cilj mojega filma je ukazati ljudima na to da se često zatvore u svoje svakodnevne brige, gubeći iz vida jednostavna rješenja koja priroda nudi. Želim probuditi svijest o tome da se istinska sreća i mir često nalaze u jednostavnim trenucima povezanosti s prirodom koje samo trebamo osjetiti – otkriva Toni Lokas.