Tko bi rekao: Ovo je pet razloga zašto je seks najbolji u tridesetima!

Tridesete su najstabilnije godine, kako u životu tako i u seksu. Ipak, neki to mogu doživjeti kao razdoblje monotonije, no nemojte podcijenjivati ovo razdoblje života jer seks je najbolji upravo u tridesetima. I to zbog ovih razloga....

Niste pod pritiskom: Naravno da želite uživati u seksu, ali ne morate nikom ništa dokazivati. Vi i parter se odlično poznajete i ne morate se brinuti oko toga kako će druga strana reagirati.

Bolje znate svoje tijelo: Sada već jako poznajete svoje tijelo i znate koji vam položaj najbolje odgovara, što vam smeta. I sada se više ne libite reći na glas što vam najviše paše, a što ne i to posebno uzbuđuje.

Kvaliteta iznad kvantitete: U ovom razdoblju života prioritetui su vam drugačiji od onih u dvadesetima. ne brojite na prste koliko ste puta u tjednu imali odnos, nego cijenite to malo vremena koje imate u slobodno vrijeme kako bi se kvalitetnije posvetili partneru i potpuno uživali u tim trenucima.

Ne mijenjate partnere: Možda ste imali više partnera tijekom svojih dvadesetih godina, no vjerojatnije je da ste sada u fazi života kada ste se skrasili i imate spolne odnose samo s jednim partnerom. Da, to je dobra stvar.

Nije samo užitak: Mnogi parovi upravo u tridesetima planiraju zasnovati obitelj i proširiti je s još jednim članom. Ovakvi seksualni odnosi su znatno drugačiji od onih u kojima ste htjeli samo užitak.

