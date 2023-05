Svojom kamerom bilježi ljepote prirode, utakmice, automobile... Piše poeziju na engleskom i želi ostati u svojoj Labinštini

Nije bila baš jeftina, oko 700 eura. Ali kupio ju je svojim novcem, što od džeparca, što od onoga što je sam zaradio. Već u srednjoj školi imao je izložbu, nazvanu "Persona". Pohađao je ekonomsku u Labinu i razmišljao o fakultetu. Međutim, fakultet je "otpao", a ispostavilo se da kamera nije bila samo dječački hir Marina Stepčića iz Kapelice kod Labina. Naime, ni četiri godine nakon što je kupio prvu kameru ne odvaja se od aparata, bilježi ljepote svoje Istre, događanja, utakmice..., a najsretniji je kad ima priliku snimati i fotografirati - automobile.

U ulozi stalnog sezonca

- Jako bih volio napraviti marketinški film za autokompaniju – otkriva taj dvadesetogodišnjak s kojim smo se našli nakon što se vratio s posla u hotelskom lancu za koji vozi automobil za golf.

Marin Stepčić počeo je raditi odmah nakon škole, sada je stalni sezonac, no to bi se moglo promijeniti ako mu se ostvare planovi pa posao u njegovu nedavno otvorenom obrtu za promidžbu Frame 14 krene kako je zacrtao, u što čvrsto vjeruje.

26.04.2023..,Labin - Marin Stepcic, projekt Moja.hr. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Ako ste dovoljno ambiciozni, uspjet ćete. Nikada nisam upoznao nekoga tko nije uspio iako se doista trudi. Bavim se fotografijom i videografijom i znam da sada imam i priliku i mogućnost raditi ono što volim i u čemu uživam i doista nema smisla da to i ne iskoristim. Vjerujem da u svome kraju mogu napraviti dobar biznis. Neshvatljivo mi je da ima ljudi bez ambicija, koji se ne trude već samo kritiziraju da ništa ne valja - govori nam dok koračamo slikovitim uličicama stare jezgre Labina gdje Marin putem zastaje da ulovi poneki kadar pa ga snimamo dok radi ono što voli. - Da živim negdje drugdje, ne bih bio sretan. I ja ne bih bio ja - govori dok stižemo do vidikovca odakle se vidi more u tri kilometra udaljenom Rapcu: - Kako bih i otišao odavde kad su mi tu i obitelj i prijatelji. A odlučio sam ostati u Istri i zato što mi ništa ne može zamijeniti njezine prirodne ljepote - kaže ističući posebnosti ovoga kutka u kojem se isprepleću plava i zelena Hrvatska.

Veliko mi je zadovoljstvo sudjelovati u projektu Moja.hr. Videa snimam tek oko godinu dana i iznimno sam zahvalan svima i svemu što me dovelo do ovoga danas

Pitate li Marina kamo bi on u Istri odveo svoje prijatelje, odgovorit će da su nezaobilazne destinacije koje treba vidjeti stari gradovi poput Motovuna i Rovinja te manja, ali jednako zanimljiva mjesta, no i naglasiti da bez kušanja ovdašnjih tradicionalnih jela niste doživjeli Istru:

- Nema smisla da govorimo o Istri a da ne spomenemo more. Puno je predivnih plaža do kojih možete samo dugim pješačenjem kroz šumu ili s barkom i upravo su te plaže dragulji s bistrim morem, čistim zrakom, zelenilom i potpunim mirom - kaže otkrivajući nam kako on ima svoje tajno mjesto uz more na koje odlazi "napuniti um".

Foto: Srećko Niketić/Pixsell

Prednosti male sredine

Tu pronalazi unutrašnji mir i vjerojatno dobije inspiraciju za poeziju koju piše na engleskom jeziku. Kaže i da ga ljepota prirode, koju obožava, vrlo često zna ostaviti bez daha. Ovaj mladi čovjek vrlo je zrelog razmišljanja, svjestan da novac ne pada s neba i da valja zasukati rukave ako ga se želi pošteno steći.

- Sve što imam na sebi, kupio sam od svoje zarade. I mislim da tako i treba biti, ne mogu roditelji ili netko drugi stalno davati - govori i nastavlja pričati o djetinjstvu, ističući prednost odrastanja u manjoj sredini, ne izostavivši i kako bi bilo sigurno ljepše da danas ima više sadržaja za mlade, iako se ne može reći da baš ničega nema.

Marin je jedinac, njegov je otac zbog posla često znao biti u Splitu pa je imao prilike odlaziti u Dalmaciju i boraviti u većem gradu od onoga u kojem je ponikao. Kaže da mu je bilo dobro u Splitu, ali i da mu je ipak puno bolje u Labinštini, u kojoj vidi i svoju budućnost. Tu privrženost svome kraju nastojat će prikazati u jednominutnom videu koji snima kao ovogodišnji predstavnik Istarske županije u projektu Moja.hr. U jednoj minuti ispričat će čime mu je Istra tako zarobila srce, pokazati nam posebnosti kraja iz kojeg dolazi i odgovoriti zašto ne namjerava otići iz Labinštine.

- Veliko mi je zadovoljstvo biti dijelom projekta, zapravo nisam ni svjestan koliko je to velika stvar s obzirom na to da se videom bavim tek oko godinu dana. Iznimno sam zahvalan svima i svemu što me dovelo do ovoga danas - na kraju našeg druženja u Labinu rekao je dvadesetogodišnji Marin Stepčić.

26.09.2021., Motovun - Panoramski pogled na Motovun iz vinograda. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL Foto: Emica ElvedjiPIXSELL