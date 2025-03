Sve više američkih škola uvodi meditaciju: Pomaže učenicima da se nose s emocijama

Mnoge škole diljem SAD-a u svoju rutinu uvode jogu, meditaciju i vježbe svjesnosti, a sve u svrhu pomaganja učenicima da bolje upravljaju stresom i emocijama. Koliko su veliki problemi s mentalnim zdravljem učenika postalo je jasno nakon pandemije COVID-19, stoga su Centri za kontrolu i prevenciju bolesti u SAD-u prošle godine podržali korištenje ovih praksi u školama, piše Associated Press.

Tako je učenicima trećeg razreda u osnovnoj školi Roberta T. Smith u saveznoj državi Georgiji jedan od omiljenih dijelova dana meditacija. Djeca zatvore oči te prate palčeve od čela do srca dok ih unaprijed snimljeni glas vodi kroz vježbu koja je dio redovne meditacijske rutine u učionici. "Poslušajte zvuk zvončića. Ne zaboravite disati", rekla je učiteljica Kim Franklin. Istraživanje je pokazalo da školski programi svjesnosti mogu pomoći učenicama, posebno u zajednicama s niskim prihodima gdje se djeca suočavaju s visokom razinom stresa ili traume.

Program svjesnosti došao je do osnovne škole Smith putem ugovora sa školskim sustavom, državnim školama okruga Clayton, gdje su dvije trećine učenika crnci. GreenLight Fund Atlanta, mreža koja povezuje zajednice s lokalnim neprofitnim organizacijama, pomaže školskim sustavima Georgije u plaćanju programa svjesnosti, a Joli Cooper, izvršna direktorica, rekla je da je grupi važno podržati organizaciju koja je pristupačna i relevantna za obojene zajednice na području Greater Atlante.

Djeca diljem SAD-a borila su se s učincima izolacije i učenja na daljinu dok su se vraćala u školske klupe nakon prvotnog zatvaranja škola zbog pandemije. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) prošle je godine izvijestio da je više od trećine učenika bilo pod utjecajem osjećaja trajne tuge i beznađa. "Znamo da su naši tinejdžeri i adolescenti doista narušenog mentalnog zdravlja", rekla je direktorica CDC-a, dr. Mandy Cohen. "Postoje stvarne vještine koje možemo dati našim tinejdžerima da bismo osigurali da se nose s nekim velikim emocijama", dodala je.

Pristupi svjesnosti predstavljaju oblik socijalno-emocionalnog učenja koji je postao političko žarište mnogim konzervativcima koji kažu da ga škole koriste za promicanje progresivnih ideja o rasi, spolu i seksualnosti. No, zagovornici pristupa tvrde da programi privlače prijeko potrebnu pozornost na dobrobit učenika. "Kada pogledate brojke, nažalost, u Georgiji je broj obojene djece sa suicidalnim mislima prilično visok. Kada pogledate broj psihologa koji su dostupni ovoj djeci, nema dovoljno obojenih psihologa", rekla je Cooper.

Mladi pripadnici tamnije rase imaju najbrže rastuću stopu samoubojstava među rasnim skupinama, prema statistici CDC-a. Između 2007. i 2020. stopa samoubojstava među crnom djecom i tinejdžerima u dobi od 10 do 17 godina porasla je za 144%. "To je stigma kad možete reći da niste dobro i da vam je potrebna pomoć, i imati mogućnost tražiti pomoć", rekla je Tolana Griggs, pomoćnica ravnatelja osnovne škole Smith. Program Inner Explorer vodi učenike i učitelje kroz pet do desetominutne sesije disanja, meditacije i razmišljanja nekoliko puta dnevno. Program se također koristi u državnim školama u Atlanti i više od 100 drugih okruga diljem zemlje.

Učitelji i administratori kažu da su primijetili razliku kod svojih učenika otkako su uključili svjesnost u svoju rutinu."Volim sebe takvu kakva jesam, ali Inner Explorer mi samo pomaže da se osjećam sličnijom sebi", rekla je devetogodišnja Aniyah Woods kojoj je program pomogao da se smiri i da više ne bude pod stresom. Nakon što je razred završio s meditacijom, podijelili su kako se osjećaju. "Opušteno", rekao je jedan učenik. “Osjećala sam se smireno”, zaključila je Aniyah.

