Sumnjate da ste se otrovali hranom? Ovaj znak nikada ne smijete zanemariti!

Ako ste se ikada otrovali hranom, vjerojatno znate da su simptomi vrlo neugodni. No, dok je kod nekih trovanje hranom kratkotrajno, nelagodno i naporno, za neke može biti i opasno. Ako ste se ikada otrovali hranom, vjerojatno možete navesti nekoliko simptoma koje to uzrokuje. Kako piše Huffpost, gastroenterolog Andrew Boxer to može razjasniti. “Daleko najčešći simptomi su mučnina, povraćanje, groznica i proljev. Mnogi pacijenti također mogu imati generalizirane želučane tegobe", rekao je.

Prema Samu Martinu, višem direktoru i stručnjaku za sigurnost hrane u Microbac Laboratories, drugi uobičajeni simptomi mogu uključivati ​​glavobolju, groznicu i znojenje. “U rijetkim slučajevima, trovanje hranom može uzrokovati zamagljen ili dvostruki vid, slabost mišića ili trnce”, rekao je. Simptomi koje osjećate ovise o vrsti bakterije koja ih uzrokuje, rekao je Martin. "Stotine bakterija, parazita i virusa mogu uzrokovati trovanje hranom. Ovisno o krivcu, simptomi - i vrijeme koje je potrebno da se iskuse - varirat će", dodao je.

VEZANI ČLANCI:

Objasnio je i da se simptomi mogu pojaviti već nakon 30 minuta nakon konzumiranja hrane kontaminirane S. aureusom, što obično rezultira mučninom, povraćanjem, grčevima i proljevom. "Drugima će trebati nekoliko sati, kao što je slučaj sa salmonelom, koja uzrokuje temperaturu, proljev, mučninu, grčeve i povraćanje. Na kraju, može proći nekoliko dana dok se ne pojave simptomi E. coli, koji su obično grčevi i proljev, koji je ponekad krvav", tvrdi on,

Sve tri ove bakterije mogu potjecati iz raznih namirnica, od nedovoljno kuhanog mesa do povrća u salati, tako da može biti teško znati koju imate na temelju onoga što ste nedavno jeli, a ko pokušavate shvatiti razliku između S. aureusa, E. coli i salmonele, obratite pozornost na simptome.

Postoji li način da se razlikuje trovanje hranom od želučane bolesti? Naravno, proljev, povraćanje i grčevi nisu uvijek uzrokovani trovanjem hranom. 'Trbušna gripa' poput norovirusa također može biti krivac. No, postoji način da se utvrdi o čemu se radi. "Dvije najveće razlike su koliko brzo simptomi počinju nakon izlaganja i koliko dugo simptomi traju. Tipično, trbušnoj gripi potrebno je 24-48 sati od trenutka izlaganja da se pojave simptomi, a ti će simptomi trajati između tri i pet dana. Simptomi trovanja hranom obično se jave brže - unutar 24 sata - i traju samo dan ili dva", objasni je Martin.

VEZANI ČLANCI:

Napomenuo je i da, budući da toliko različitih organizama uzrokuje trovanje hranom i želučanu gripu, simptomi se dosta preklapaju. "Razlikovati to dvoje može biti teško", rekao je. Boxer ponavlja ovo, rekavši da je laboratorijsko testiranje jedini pravi način da se utvrdi. "To bi se radilo u obliku proučavanja stolice", rekao je.

U nekim slučajevima trovanje hranom može biti opasno i zahtijeva liječničku pomoć. "Trebali biste odmah posjetiti liječnika ako imate krvavu stolicu ili proljev", rekao je Martin. Kada trovanje hranom uzrokuje gastrointestinalno krvarenje, to je često znak da je doseglo ozbiljniju razinu. "Ostali znakovi da vam je potrebna liječnička pomoć uključuju krv u mokraći, temperaturu višu od 38,8 °C, nejasan govor, zamagljen vid ili ako bilo koji od vaših simptoma traje dulje od tri dana", kaže.

Iako će simptomi trovanja hranom obično proći sami od sebe unutar nekoliko dana, to nije uvijek slučaj. A poznavanje ozbiljnijih simptoma može vam doslovce spasiti život, stoga svakako posjetite liječnika što prije ako počnete primjećivati ​​ozbiljnije znakove.

Ako imate ovakve simptome kod bolova u trbuhu, obavezno posjetite liječnika!