Studija pokazala koje su najgore stvari koje možete raditi kada nekome dođete u goste

Čak i ako dobro poznajete domaćina i koliko ste bliski, kada nas netko pozove k sebi doma na druženje ili u višednevni posjet, iznimno je važno da se pridržavamo pravila lijepog ponašanja, kaže Paul Smith iz istraživačke tvrtke Talker koja je o iskustvu primanja gostiju anketirala 2.000 Amerikanaca i tako rasvijetlila najgore stvari koje gosti rade.. Ako želite ostati poželjan gost, napominje Smith, morate stalno imati na umu manire lijepog ponašanja, kao i stvari koje kao gost ne trebate raditi...

1. Razbijeni predmet u domu domaćina

Noćna mora mnogih domaćina je da će se nešto njihovo razbiti i uništiti, bilo da se radi o WC školjki ili o vazi. "Općenito, lomljivi predmeti spadaju u tri kategorije: one koji se lako mogu zamijeniti, one koji su jako vrijedni i stoga teško zamjenjivi, te one koji imaju neprocjenjivu vrijednost i nekome su nezamjenjivi", kaže stručnjakinja za bonton iz Fresh Starts Registry, Genevieve Dreizen. "Ako nešto slučajno razbijete, a možete si priuštiti da predmet zamijenite, učinite to brzo i sami, bez da vas itko za traži. Jedina stvar koja može sve pogoršati je situacija u kojoj domaćin bivšeg gosta naganja da mu zamijeni nešto što je pokvario ili razbio".

Ako je riječ o skupocjenom predmetu, razgovarajte s domaćinom o eventualnim ratama plaćanja ili pronalaženju nekog drugog načina da mu to pomognete nadoknaditi. I provjerite postoji li ikakva zamjena (nešto vrlo slično) ili mogućnost popravka. "U bilo kojoj od te tri situacije, potrebna je, naravno, i isprika", kaže Dreizen. "Ostavite domaćinu mogućnost da bude tužan ili ljut; možda i oboje. Te se stvari uvijek mogu dogoditi, ali ljudima treba dati prostora za njihove reakcije.

2. Previše alkohola

Kada ste pod tuđim krovom, lako možete zaboraviti da ne ostaju svi budni do kasno, posebno ako ste previše popili. Tada općenito svi loše prosuđujemo želje i potrebe drugih, zbog čega stručnjakinja savjetuje da u gostima posebno pripazite na količinu alkohola i ne pretjerujete.

3. Nenajavljeni gosti

Nema ničeg nepristojnog u svraćanju do nečije kuće radi kratkog pozdrava kada ste u susjedstvu, no sasvim je drugačije ako dođete s koferom. Zato, prije nego pozvonite na vrata tražeći smještaj, obavezno najavite svoj dolazak, savjetuje Dreizen.

4. Gosti rano ranioci

Svi mi imamo različite jutarnje navike pa je kada idete nekome u posjet ili boravite kod nekoga dobro pravilo da se doista trudite biti što tiši ujutro, kaže Dreizen za Best Life. Ako se obično budite rano, ona savjetuje da kraj sebe imate slušalice ili knjigu kako biste se ujutro mogli zabaviti dok domaćini ne izađu iz svoje spavaće sobe.

"Ako vam samo treba kava, pokušajte ju napraviti što je moguće tiše. Tako će, ako i probudite svog domaćina, barem biti kave! I, naravno, nikada ne zaboravite reći 'Žao mi je ako sam te probudio!'", savjetuje.

5. Gosti koji ne znaju kada je zabavi kraj

Prema anketi, još gore od ranog jutarnjeg buđenja je da svoje domaćine navečer dugo držite budnima. Pazite da ne bučite ako u kuću ulazite zadnji i na vrijeme odite u krevet da ne smetate.

6. Gosti koji naprave nered

Iako je ključno održavati svoj dom urednim, nedvojbeno je još važnije održavati tuđi. "Vaš boravak može sam po sebi domaćinima biti teret, pa zašto onda biti još veći teret ostavljajući nered? Pokažite koliko cijenite što ostajete kod njih time što ćete sve držati čistim i urednim", kaže Jules Hirst, stručnjakinja za bonton i osnivačica tvrtke Etiquette Consulting.

7. Gosti koji očekuju više obroka nego je domaćin planirao pripremiti

Zbog vremena koje je za to potrebno, nekima može biti teret ako gosti očekuju tri skuhana obroka dnevno. Umjesto da čekate poziv na večeru, uzvratite uslugu tako da domaćine počastite večerom u gradu ili u njihovom omiljenom restoranu, savjetuje stručnjakinja.

