Stručnjak za spojeve otkriva: Evo na koliko spojeva trebate ići prije nego što s nekim spavate!

30-godišnji Jacob Lucas iz Westburyja živi od pomaganja ljudima u njihovim vezama. Nedavno se dotaknuo teme prastarog pitanja koliko dugo treba čekati prije intimnog odnosa, otkrivajući da staromodno pravilo od tri spoja ima neke prednosti. Također je objasnio da nedavni trend celibata među milenijalcima - suzdržavanje od seksa kao način razvijanja samopouzdanja - zapravo može učiniti više štete nego koristi. Jacob vjeruje da celibat može škoditi ljudima koji se bore s vezama i koji bi trebali promijeniti svoje seksualne navike umjesto da ih se potpuno odreknu, prenosi Daily Mail.

Stručnjak za veze dodaje: 'Svim svojim klijentima kažem da pričekaju do trećeg spoja prije seksa. Mnogi moji klijenti koji čekaju do trećeg spoja završe u dugotrajnoj vezi. Ako potpuno prestanete sa seksom, sav naglasak stavljate na seks, ali srž toga je emocionalna povezanost. Ako želite vezu, ali prerano završite u krevetu, to jednostavno neće potrajati. Morate upoznati svoje partnere. To je stara metoda, ali djeluje, a ponekad stvari ne treba popravljati'.

Jacob je dodao da trenutni trend prema kojem ljudi neko vrijeme odlaze u 'celibat' može biti štetan. Rekao je da to dugoročno neće riješiti nijedan problem, a kad se vratiš vezama, radit ćeš sve iste greške kao i prije. Umjesto toga, Jacob je rekao da bi ljudi trebali postaviti granice i promijeniti svoj pogled na seks. Dodaje: 'Celibat znači hiperfiksiranje na seks kao jedini cilj vašeg zajedničkog života. Morate ponovno procijeniti vaše poglede na sve to i vidjeti seks kao nešto što radite s nekim tko vam se zapravo sviđa'.

Tvrdi i kako čekanje od tri spoja također pomaže vašem partneru da vas vidi kao nekoga tko je spreman na dugoročnu vezu, a ne samo kao usputnu zabavu. Čekanje pokazuje da ste ozbiljni i da se želite skrasiti. Jacob kaže: 'Ako upoznate nekoga novog, a prebrzo imate seks, ne možete očekivati ​​da će ta osoba ići na dugoročnu vezu. Jer tada ste postavili temelje samo na seks. Čekanje od tri spoja znači da imate vremena za stvaranje emocionalne veze, a ne samo fizičke. Ali, kad jednom razvijete jaču vezu s nekim i znate da misli ozbiljno, ne morate se više suzdržavati'.

