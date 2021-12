Što ste dobili od partnera za Božić? Stručnjakinja otkriva što svaki poklon govori o vašoj vezi

Iako dajemo sve od sebe da ih usmjerimo u pravom smjeru, trebali bismo jednostavno prihvatiti da će naši partneri kupiti ono što se njima sviđa. No, dok smo uvijek samo pretpostavljali da su čarape i nove šalice znak da naš partner možda nema najbolji ukus, stručnjakinja za odnose Tina Wilson tvrdi suprotno, odnosno za The Sun otkriva da vam vaš božićni poklon može puno reći o vašoj vezi.

Poklon set

Ništa ne kaže "otišao sam u božićnu kupovinu prekasno i u panici kupio ovo" kao poklon set, pogotovo ako uključuje odgovarajući gel za tuširanje i losion za tijelo. Stručnjakinja inzistira da je ovo posljednja stvar koju želite dobiti od svog partnera za Božić.

"Ako set uključuje nasumični proizvod za koji nikada niste čuli, ovo je definitivno sumnjiv dar. Ako je to nekoliko proizvoda protiv starenja, onda je to potpuno neoprostivo", objasnila je, ali dodala da se poklon set može spasiti ako uključuje proizvod za koji znaju da posebno volite.

"Poklon paket nečega za što zna da volite je sjajan", dodala je. "Ako je to vaš omiljeni parfem i uključuje losion za tijelo, ovo je promišljen poklon."

Donje rublje

To je vjerojatno najgori poklon koji vam vaš partner može pokloniti. Osim što je neoriginalan, Tina kaže da je dobivanje donjeg rublja pravi znak da nešto nije u redu.

"Ako je vaš jedini poklon donje rublje, to znači da vaš partner više misli na sebe nego na vas. On će biti taj koji će to gledati i uživati ​u tome, tako da je to više poklon za njega samog. Ako je donje rublje potpuno drugačije od svega što ste nosili prije, to je definitivno poklon za njega", tvrdi ona.

Sobna biljka

Znamo što mislite – zasigurno je primiti biljku dobar znak jer je to nešto što će trajati nekoliko godina? Pa, Tina tvrdi da o vama možda ne razmišljaju u tako romantičnom svjetlu. "Ako uistinu vjeruje da je to sjajan poklon, gleda na vas više kao na člana obitelji", otkrila je.

Nakit

Nakit je klasičan poklon koje mnoge žene dobivaju za Božić, ali Tina kaže da je ovo pravi test koliko vas poznaju. "Ogrlica ili bilo koji komad nakita koji je u skladu s vašim stilom je prekrasan. To pokazuje da želi da mislite na njega i da ste bliski. No, ako ne pogode pravi nakit, to znači da vas ne poznaje dobro. Možda biste ga trebali educirati ako želite da vam kupi određene stvari!"

Kućni ogrtač

Ako donje rublje nije sjajan pokazatelj kamo ide vaša veza, onda je primanje ogrtača odličan znak. Tina je objasnila: “Lijep kućni ogrtač pokazuje da želi da vam bude udobno i ugodno, a manje je o tome da vas želi u seksi donjem rublju za sebe. Vrlo je ohrabrujuće ako vam kupi ogrtač da ga ostavite kod njega, a ta gesta znači da želi da ostanete više i da se osjećate kao kod kuće."

Poklon kartica

Poklon kartica može se protumačiti na jedan od dva načina - ako je riječ o trgovini koju nikada niste spomenuli, onda Tina kaže da je vrijeme da je se riješite. Drugim riječima, tu nije bilo napora. Međutim, stručnjakinja je rekla da je to prihvatljivo samo ako se radi o mjestu na kojem znaju da volite kupovati.

Spa dan

To bi moglo biti isto kao i poklon kartica, ali Tina naglašava da je rezervacija spa dana dobar znak za vašu vezu. "To je dokaz da je slušao vaše potrebe i da ima vaše interese u srcu."

