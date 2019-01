Što kažete: Koje je boje haljina Lady Gage sa Zlatnih Globusa?

Obje haljine otkrivale su ramena i bile dramatičnog balskog modela. Boja Gagine haljine bila je ista kao i boja njene kose. A ta boja je...? Korisnici društvenih mreža pokrenuli su veliku raspravu je li haljina, čiji su šlep nosile čak dvije (!) osobe - plava ili ljubičasta?

Negdje zaista izgleda ljubičasto, a negdje plavo.



Mnogi su modni portali pisali kako je to plavi Valentino model, a što vi kažete? Dajte svoj glas u anketi.

A evo i dokaza da je Lady Gaga trebala pomoć asistenata da uopće hoda u haljini...

Ok maybe Gaga wins the dress train contest? It takes TWO additional human helpers to hold her gown #goldenglobes #gagaglobes. pic.twitter.com/ULCF0E9DWH