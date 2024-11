Smiju li psi jesti mačju hranu? Odgovor stručnjaka mogao bi šokirati vlasnike

Smiju li psi jesti hranu za mačke? Vlasnici kućnih ljubimaca znaju biti u dilemi i ovo pitanje često postavljaju svojim veterinarima i drugim stručnjacima za životinje. Jer, ponekad se zna dogoditi da pas pojede mačju hranu, posebice u kućanstvima u kojima psi i mačke žive u zajedništvu. Zahvaljujući naporima vlasnika kućnih ljubimaca koji dijele informativne članke i upozorenja, danas je općepoznato, na primjer, da je čokolada loša za ljubimce.

No, to nije jedina namirnica koju bi psi trebali izbjegavati, piše za Wets Now veterinar Dave Leicester. Na popisu je upravo i mačja hrana, a sada je otkriveno zbog čega biste je trebali maknuti daleko od svog psa. Psi definitivno ne bi smjeli jesti hranu za mačke, piše Leicester, a vlasnici pasa koji imaju i mačke trebali bi se pobrinuti da psi nemaju pristup mačjoj hrani.

Razlog tome je što su mačke mesojedi i njihova se prehrana sastoji gotovo isključivo od mesa. Psi, s druge strane, su svejedi i trebaju uravnoteženiju prehranu kako bi zadovoljili svoje nutritivne potrebe.Mačja hrana često sadrži visok udio masti, kalorija i proteina, što nije idealno za pse.

Psi s osjetljivim želucem mogu patiti od probavnih smetnji, povraćanja i proljeva nakon konzumacije mačje hrane. Psi koji je redovito jedu izloženi su većem riziku od pretilosti i potencijalno pankreatitisa, upale organa koji pomaže u probavnom procesu, a koja može biti opasna po život. Ipak, za razliku od hrane s toksičnim tvarima poput čokolade, ako je pas jednom ili dvaput zavirio u mačju zdjelicu i nešto pojeo nije smak svijeta. No, ako se to ponavlja, moglo bi imati ozbiljne posljedice na njegovo zdravlje.

S obzirom na potencijalne rizike, uvijek držite mačju hranu izvan dohvata svog psa, a ako posumnjate da je svejedno pojeo veću količinu, potražite savjet veterinara. Također, imajte na umu da ni hrana za pse nije prikladna za mačke.

