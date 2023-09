Slučajno ste oprali maramice u perilici rublja? Na ovaj način ćete se brzo riješiti ostataka s odjeće!

Bez obzira na metodu pranja koju odaberete, važno je provjeriti džepove odjeće prije stavljanja u perilicu rublja. Papirnate maramice često se mogu zaboraviti te ubaciti u pranje s ostatkom odjeće. Možda se čini kao sitna stvar, ali svaki put kada se suočimo s ovim problemom, to može biti frustrirajuće i vremenski potrošno.

U svakom slučaju, korisnici Facebooka su podijelili svoja iskustva i savjete za rješavanje ovog problema, što je svakako pomoglo mnogim ljudima koji se suočavaju s istim problemom. S ovim trikovima i savjetima, možete se riješiti maramica u džepovima bez ikakvih problema.

VEZANI ČLANCI:

Međutim, stručnjakinja za čišćenje poznata kao Mrs Hinch nije se ograničila samo na podijeljene savjete, već je i sama dala svoj prijedlog. Ona je rekla: "Jedan od mojih omiljenih trikova je korištenje četkice za zube. Iskoristite četkicu i lagano je trljajte preko džepa kako biste izvukli maramicu. "

Gospođa Hinch nije jedina koja koristi ovaj trik, mnogi od komentatora su se složili da je to jedan od najboljih načina za rješavanje problema. Iako čini se da je vađenje maramice iz džepa nevažna stvar, to može učiniti razliku u trajanju odjeće. Ako se maramica ostavi u džepu tijekom pranja, ona može dovesti do oštećenja tkanine ili čak do raspada džepa. Stoga je važno provjeriti džepove prije nego ih stavite u perilicu.

Postoji još jedan manje poznat, ali vrlo učinkovit način za uklanjanje maramica iz džepa. To je korištenje korištenje ljepljive trake. Kao što sugerira njezino ime, ljepljiva traka se koristi za lijepljenje i uklanjanje maramice iz džepa. Ljepljiva traka se nanosi na maramicu i nježno se trlja preko nje, što omogućuje lako uklanjanje maramice iz džepa.

Međutim, treba imati na umu da se ova metoda može koristiti samo ako maramica nije prešla kroz sušilo. Ako je maramica prošla kroz sušilo, tada će se ljepljiva traka raspasti i neće raditi. U ovom slučaju, preporučuje se korištenje neke od prethodno navedenih metoda.

Muškarac otkrio trik za perilicu posuđa pa izazvao burnu raspravu: 'Ovo uopće nema smisla'