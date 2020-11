Slapovi, jezera i šetnice u bojama jeseni

U koje god da godišnje doba dođete u Nacionalni park Plitvička jezera, priroda ima nešto za vas; njezine mijene tijekom godine očarat će vas svojim bojama, zvukovima, mirisima. No, možda je baš ovogodišnja jesen najbolje vrijeme da doživite čaroliju Plitvica.

Zbog mnoštva boja koje vas čekaju na svakom koraku; milijun nijansi smeđe, žute, zelene, žarkocrvene prelijevaju se u listovima kojima su prekrivene staze. Prekrasne slapove, jezera, šetnice u ovo ćete vrijeme svakako bolje vidjeti i doživjeti jer je koronakriza dovela do toga da na Plitvicama ima daleko manje posjetitelja nego što je to uobičajeno i u ovo vrijeme. Dakle, zbog daleko manjih gužvi možete puno opuštenije uživati u ovom biseru prirode. Uz to, do kraja godine su i cijene najpovoljnije; parkiranja automobila stoji 8 kuna po satu, a za ulaznicu će odrasli izdvojiti 80 kuna, a za djecu stariju od 7 godina 35 kuna. Ulaznice se kupuju online, a, bez obzira na to u koje ste doba na Plitvicama, morate nositi prikladnu obuću.

Ovisno o tome što sve želite vidjeti i koliko možete hodati, možete izabrati čak šest programa obilaska; one koji traju između dva do tri sata ili obilaske u kojima ćete šetati od šest do osam sati. Najmanje rute odnose se na odvojeno razgledavanje Gornjih ili Donjih jezera, dok vam u najdužoj ruti treba osam sati da biste pješice obišli čitavu jezersku zonu Parka. Ako želite obići čitav Park u manjem vremenu, tada osim šetnje, možete uživati i u vožnji električnim brodom po jezeru Kozjak, te dio puta proći vlakićem.

LIČKA KUĆA

Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

Lička kuća jedan je od najpoznatijih restorana u Nacionalnom parku. Prekrasan drveni objekt podsjeća na stare ličke kuće u kojima je središnje mjesto okupljanja bilo ognjište uz koje se grijalo, gdje se kuhalo. Upravo peka s velikom ognjištem gdje se pripremaju teletina i janjetina ispod peke, najpopularnije jelo Ličke kuće, smješteno je već kod ulaza. Domaća atmosfera u restoranu, odlično je mjesto gdje možete probati autohtonu hranu toga podneblja, od janjetine i teletine s ražnja ili ispod peke, s ličkim krumpirom, divljači, raznih juha, ličkih sireva i slastice, a sve od domaćih, ekološki uzgojenih namirnica lokalnih proizvođača.

KUĆA U KROŠNJI DRVETA

Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

Jedinstven doživljaj svakako je spavanje u luksuznoj kućici na krošnji drveta koji si možete priuštiti svega nekoliko minuta vožnje od Nacionalnog parka, u osam kilometara udaljenom Grabovcu u Plitvice Holiday Resortu. Kućice su odlične, prave male glamping oaze; imaju čak dvije sobe, dvije kupaonice raspoređene na dvije etaže, ali i kuhinju i dnevni boravak, a svako toliko možete pod nogama osjetiti lagano gibanje svoje oaze mira u krošnji drveta. Ako niste skloni toj avanturi, možete birati i između smještaja u sobama, u kampu, ali ni u indijanskom šatoru ili kućici uz jezerce u kojem se ljeti možete i osvježiti.

ADRENALINSKI PARK

Mnoštvo je apartmana, naselja,kuća za najam u okolici Nacionalnog parka Plitvička jezera gdje možete odsjesti i nekoliko dana kako biste mogli uživati u gastro i avanturističkoj ponudi toga kraja. Ostajete li koji dan dulje, svakako uživajte u jahanju, vožnji biciklom, ali dođite i u Adrenalinski park Ogi u Oštarskim Stanovima, te Adrenalin park Plitvice koji se nalazi u Selištu Drežničkom, 3 kilometra od glavnog ulaza u NP Plitvice, u samom kanjonu rijeke Korane.

Foto: Shutterstock

Provozajte se zip-lineom dužine 300 metara nad kanjonom rijeke, uživajte u velikoj ljuljački, a uskoro i u penjanju i spuštanju po stijeni, zorbingu i drugim adrenalinskim atrakcijama. Dolazak najavite.