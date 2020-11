Slap Skakavac u biseru slavonskoga gorja

U samom srcu Papuka, na 475 metara nadmorske visine, smjestio se biser slavonskog gorja – Jankovac.

– Ta gorska dolina puna svježine i romantike oduvijek je bila privlačna svakom ljubitelju prirode, planine i mira. Zbog izuzetnih prirodnih ljepota Jankovac je 1955. proglašen zaštićenom Park šumom.

Svako godišnje doba na Jankovcu priča svoju priču bojama, zvukovima, šumom slapa, mirisima, tišinom… životom. U čarobnom zelenilu šume postoji biser s dva jezera. U svakom kutku bujne vegetacije krije se dom mnogobrojnih vrsta ptica, leptira i divljači. Prošećite se jedinstvenim prirodnim skladom i ljepotom, uživajte u ovom neprocjenjivom daru prirode tijekom cijele godine. Doživite djelić iskonske, netaknute prirodne oaze – poručuju iz Parka prirode Papuk.

Prepoznali su to turisti iz cijele Hrvatske jer njihov broj posljednjih godina znatno raste. Istražiti se ovaj kraj može na unajmljenim brdskim ili električnim biciklima, ali i iz kanua. Zaputite li se na Jankovac, dočekat će vas prirodne ljepote koje oduzimaju dah, a među njima je svakako 35 metara visok slap Skakavac, jedinstven u Slavoniji. No, vežu se uz Jankovac i priče i legende, a svakako je zanimljiva ona o grofu Josipu Jankoviću, do čijeg groba vode drvene stube. Krajem Prvoga svjetskoga rata, pak, Papuk postaje dom zelenoga kadra, dezerterskih skupina koje su se počele vraćati s fronta diljem Europe, ne vidjevši više cilj daljnjih ratnih operacija. Među takvima je bio i Jovan Stanisavljević zvani Čaruga, rodom iz mjesta Bare kod Orahovice.

Predah od obilaska naći ćete u Planinarskomu domu Jankovac, na 475 metara nadmorske visine. Ugostiteljski objekt okružen je šumom, netaknutom prirodom, čistim zrakom i prostranom livadom. Iz bogate gastronomske ponude izdvajaju jela od divljači te svježu pastrvu. Kapacitet restorana čine 72 sjedeća mjesta, 32 na terasi i 100 na odvojenoj terasi gdje gosti mogu naručiti gotova jela iz kotlića. U samom objektu nalazi se 11 soba ukupnog kapaciteta 42 ležaja te pružaju usluge noćenja, noćenja s doručkom, polupansiona, punog pansiona i dnevnog odmora.