Sezona je breskvi: Iskoristite ih u ovoj brzoj i finoj piti

Ova pita od breskva ima sve okuse klasične ljetne pite, bez poteškoća i gnjavaže sastavljanja i pečenja domaće kore za pitu. Lagana korica ima dvostruku funkciju te služi kao mrvice na vrhu. Kora nalik prhkom tijestu uparena je s kremastim nadjevom od breskve. Ovo je idealan ljetni desert jer je brz, jednostavan i uključuje zrelo ljetno voće, prenosi Simply Recipes.

Upotrijebite svoja osjetila da odredite kada je breskva zrela - trebala bi mirisati slatko i mirisno, a kora će imati duboku žutu nijansu. Kad se lagano pritisne, meso će malo opustiti, ali ne smije biti pretjerano mekano. Ovisno o tome koliko su breskve čvrste i koliko je topla vaša kuhinja, nezrelim breskvama može trebati i do tjedan dana da sazru. Kako biste ubrzali proces, stavite breskve u papirnatu vrećicu. Papirnata vrećica će uhvatiti prirodni plin etilen koji breskve oslobađaju, što ubrzava proces sazrijevanja.

VEZANI ČLANCI:

Najbolji način za sazrijevanje breskvi je čuvanje na kuhinjskom pultu na sobnoj temperaturi. Ako niste spremni za korištenje zrelog voća, breskve prije upotrebe možete nekoliko dana čuvati u hladnjaku. Niska temperatura hladnjaka usporava proces zrenja. Zrele breskve mogu se i zamrznuti. Najbolji način da to učinite je da breskvama izvadite koštice i narežete ih na kriške te zamrznete na plehu obloženom papirom za pečenje, a zatim prebacite u vrećicu za zamrzavanje. Tako mogu stajati do 3 mjeseca.

Sastojci:

Za koru i mrvica od tijesta na vrhu:

230 g višenamjenskog brašna

150 g šećera

1/2 žličice soli

1/4 žličice mljevenog cimeta

12 žlica hladnog neslanog maslaca

2 žličice ekstrakta vanilije

Za nadjev od breskvi:

1 veliko jaje

1/4 šalice kiselog vrhnja

100 g šećera

1 žlica višenamjenskog brašna

2 žličice ekstrakta vanilije

1/4 žličice mljevenog cimeta

1/4 žličice soli

3 breskve srednje veličine (oko pola kilograma), bez koštica i tanko narezane

VEZANI ČLANCI:

Upute:

1. Stavite rešetku u sredinu pećnice i zagrijte pećnicu na 190°C. Podmažite dno i stranice četvrtaste tepsije maslacem. Obložite dno i dvije strane tepsije komadom papira za pečenje.

2. U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, šećer, sol i cimet. Dodajte hladni maslac narezan na kockice i ekstrakt vanilije i prstima utrljajte maslac u suhu smjesu dok se ne drži zajedno kada se stisne. Odvojite 3/4 šalice smjese koju ćete koristiti za posip od mrvica.

3. Preostalu smjesu prebacite u pleh i utisnite u jednoličan sloj. Ostavite sa strane dok pripremate nadjev od breskvi.

4. U srednjoj posudi umutite jaje, kiselo vrhnje, šećer, brašno, ekstrakt vanilije, cimet i sol tako da se sjedine. Dodajte narezane breskve u smjesu i promiješajte.

5. Fil od breskvi ravnomjerno rasporedite po kori.

6. Ravnomjerno pospite 3/4 šalice posipa od mrvica po smjesi breskvi. Da biste formirali veće komade mrvica, stisnite smjesu u ruci prije posipanja. Većina komada trebala bi biti veličine graška.

5. Pecite dok 'crumble' ne dobije blijedozlatnu boju i ne bude hrskav, oko 50 minuta. Stavite tepsiju na rešetku i ostavite da se ohladi najmanje 1 sat prije rezanja i posluživanja.

6. Pita se može držati u hermetički zatvorenoj posudi na sobnoj temperaturi do 5 dana ili u hladnjaku do tjedan dana. Nakon što su izrezane na kvadrate, ove pločice se mogu smrzavati do 3 mjeseca.

Želite peći kolač, ali nemate mlijeko? Nema problema, postoji nekoliko namirnica koje možete koristiti umjesto njega: