'Sestri sam čuvala djecu, a ona je skoro zvala policiju jer je nećak izmislio da im nisam dala jesti!'

Anonimna je djevojka na Redditu ispričala kako ju je sestra, inače samohrana majka koja si ne može si priuštiti dadilju, zamolila da joj dva dana zaredom na par sati pričuva sedmogodišnjeg sina i petomjesečnu kćer.

Ona je, kaže, odmah rado pristala čuvati nećake, no dječak se na nju brzo naljutio jer mu je zabranila da skače po kauču.

- Objasnila sam mu da bi se mogao ozlijediti, a on je na to 'poludio'... Nema veze, normalno je da djeca imaju 'ispade', to mi ne smeta - rekla je, pa više o tome nije ni razmišljala. No, sedmogodišnjak je očito smislio kako će joj se osvetiti.

Čim se mama vratila počeo je kolutati očima i odmicati se od tete govoreći da je u stan dovela nekog tipa i kako ni njemu ni seki nije dala ništa jesti...

Djeca promatrajući roditelje uče biti odgovorna i prema životinjama

- Moja se sestra s pravom zabrinula i počela ispitivati što se dogodilo, a ja sam samo odmahnula glavom, rekla joj da on laže i da ako želi pogleda snimke s kamere koja je uvijek uključena - ispričala je, no ona se jako uzrujala i više nije htjela ništa čuti, a njoj je rekla i da će, ako odmah ne ode, zvati policiju...

Kad se smirila i pogledala snimke vidjela je da je dječak uporno odbijao jesti i da nitko k njima nije dolazio, pa se ispričala sestri i pitala je kad sutra može doći.

- Tad sam joj rekla da je među nama sve u redu, ali joj ja više neću čuvati djecu, bez obzira što je nećaku tek sedam godina i što djeca često nešto izmišljaju.

Sestra joj je na to rekla kako joj je smiješno da se ljuti na dijete, no ona, kaže, ne želi čuvati djecu nekom tko sedmogodišnjaku vjeruje više nego njoj.

- Rekli ste joj da provjeri kamere. Ona je odbila i zaprijetila vam policijom. Ne može se sada praviti da je sve u redu - napisao je netko u komentarima, a s tim se složila većina Reddit korisnika koji kažu da bi isto postupili...

Navala na psihijatre: Mladi gube ambicije, djeca imaju noćne more