'Sestra me izdala tako što mi je ukrala supruga, više ne želim imati odnos s njom'

– Mogu trpjeti da mi sestra uzima odjeću, čak i moj nakit, ali nisam ni zamišljala da će mi ukrasti muža. Ja imam 34, a moj suprug 37 godina i zajedno smo već 11 godina. Imamo dvoje djece od tri i pet godina – napisala je jedna žena za The Sun.

Njezina sestra ima 32 godine i vrlo je ambiciozna. Kaže da je prezaposlena za muškarca, a kamoli za djecu. Iako su njihovi životi vrlo različiti, uvijek su bile najveća podrška jedna drugoj.

– Bila mi je najbolja prijateljica. Rekla bih joj sve, na primjer kako mi se seksualni život smanjuje i kako sam se bojala da me moj muž sada ne smatra privlačnom. Gledajući unatrag, ne znam kako je suzdržala smijeh dok me uvjeravala da me voli. Najviše bismo je viđali vikendom. Vodila bi nas na mjesta koja si nismo mogli priuštiti. Bila sam tako glupa misleći da nas je pozvala van jer je htjela vidjeti svoju stariju sestru. Nije mi palo na pamet da je spavala s mojim mužem – nastavila je.

Istinu je saznala kada je uhvatila supruga kako pakira pakira torbe usred noći. Navodno su se sastajali tijekom njegovih "poslovnih putovanja" i pauze za ručak dok je ona ostajala doma i brinula o djeci. Prošlo je tri tjedna otkako ih je zadnji put vidjela.

– Jučer sam dobila pismo od muža u kojem prijeti tužbom ako mu ne dopustim da vidi svoju djecu, ali ne mogu podnijeti pomisao da odrastaju poznavajući svog tatu ološa. Moja sestra je za mene mrtva – zaključila je.

– Kakvo traumatično iskustvo, dvostruko ste izdani od strane dvoje ljudi na koje ste se trebali moći osloniti. Ali koliko god se vaš muž loše ponašao prema vama, on je i dalje otac vaše djece. Iako ste razumljivo ljuti, ne želite da vam zamjere što ste im uskratili vezu s ocem. Osim toga, ignoriranje onih koji su vas povrijedili neće nužno pomoći u liječenju boli. Budite uvjereni da će doći dan kada ćete se osjećati spremni ponovno se baciti u život i pronaći nekoga tko vas cijeni – odgovorila joj je Deidre.

