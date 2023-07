Seksualni wellness nova je it industrija koja 'vrti' milijarde: Seks i briga o intimnim dijelovima bitni su za mentalno zdravlje žene

Ubrizgavanje hijalurona u vaginu, svijeća s mirisom vagine, korekcije stidnih organa, vibratori s 24-karatnim zlatom samo je dio onoga što nudi industrija seksualnog wellnessa s ciljem osvještavanja žena u području samootkrivanja. Termin seksualni wellness koristi se posljednjih osam godina, a podrazumijeva otvoreniji razgovor i pristup seksualnosti, osobito ženskoj. Da je riječ o novoj industriji koja vrti milijarde govori i činjenica da je za vrijeme pandemije prodaja seksualnih igračaka porasla za 25 posto, koja ni nakon pandemije nije pala. O dobrobiti seksa za mentalno zdravlje žena, intimnoj higijeni te samootkrivanju tijela na panelu Bliss Talk: Unlocking the Power of Self - Discovery u organizaciji agencija Spikerfon i Mediafish u švedskoj kreativnoj kući Metropole s Editom Misirić Vrkljan razgovarali su vodeći hrvatski stručnjaci psihijatar i seksualni terapeut dr. Goran Arbanas,

specijalist ginekologije i subspecijalist humane reprodukcije dr. Marko Kisić te satiričarka i spoken word umjetnica Ena Rajić.

- Dođe tata u vrtić i teta mu kaže vaš sin ljubio se s tri djevojčice. Tata će na to reći: Bravo mali no ako je riječ o kćeri, koliko će roditelja na to reći bravo. Mi još uvijek djeci dajemo pogrešnu percepciju seksualnosti. Muškarcima je sve dozvoljeno, ženama još nije – kaže dr. Arbanas. No vremena su se promijenila, jer se žene sve manje srame sebe i intimnih dijelova. Iako je seks dobar za mentalno zdravlje jer dovodi do ispunjenja i smanjenja frustracije, također je bitno voditi računa i o rizicima tog čina, koji mogu dovesti do neplodnosti.

Foto: Promo

- U trećini slučajeva žene ne mogu zanijeti, u trećini muškarci nemaju dovoljno pokretne spermije ili ih je nedovoljan broj dok za trećinu žena ne znamo zašto ne mogu zanijeti. Zato je bitno voditi računa o zdravlju spolnih organa. Mnoge moje kolege preporučuju korištenje vibratora jer ne prenose spolne bolesti, a mogu dovesti do užitka – istaknuo je dr. Kisić, koji se posljednjih pet godina posvetio i estetskim zahvatima kao i onim funkcionalnim na intimnim dijelovima tijela. A u ponudi je sve od kemijskih pilinga, injekcija hijalurona, aplikacija vaginalnih niti, povećanja i oblikovanja velikih usana i vulve, augmentacija G-točke,

Orgasam shot za poboljšanje seksualnog života pa sve do kirurških zahvata poput labioplastike, himenoplastike, perineoplastike…

- Ovdje se ne govori samo o estetici nego i o rješavanju fizičkih i psiholoških smetnji. Pacijentice često dolaze zbog određenih funkcionalnih smetnji kao što su nekontrolirano mokrenje, suhoća rodnice, bolni ili nezadovoljavajući seksualni odnosi, učestale vaginalne infekcije. Srećom, danas za sve ima rješenje – ističe dr. Kisić

Foto: Promo

Foto: Promo

No što o tome misle mlađi, oni koji su odrastali na internetu, govorila je pjesnikinja i spoken word umjetnica Ena Rajić. - Moja generacija je otvorenija, postoje ženski retreatovi gdje žene otvoreno govore o tim temama. Došlo je vrijeme detabuiziranja ovakvih tema – smatra Ena, koja na satiričan način progovara o različitim psihologijskim i društvenim temama s ciljem promoviranja mentalnog zdravlja te jačanja društvene odgovornosti. Iako su do prije desetak godina žene skrivale operacije grudi ili nosa, danas je to normalno, gotovo kao odlazak na kavu što znači da kao društvo postajemo otvoreniji.

- Istraživanja pokazuju da kod muškaraca religiozna pripadnost ne utječe na seks i stav prema njemu dok jako religiozne žene imaju česte seksualne smetnje jer ne masturbiraju – kaže dr. Arbanas.

Foto: Promo

Foto: Promo

Ovaj jedinstveni panel Bliss Talk: Unlocking the Power of Self – Discovery okupio je brojne poslovne žene. Pažljivo su slušale stručnjake i njihove savjete, a za dobru atmosferu pobrinuo se Pernod Ricard, koji je predstavio Lillet, francusko aromatizirano aperitivno vino, a koje će u kombinaciji s tonikom postati ljetno hit piće. Stručnjaci su zaključili da je za kvalitetan seksualni život žena bitno da se one osjećaju zadovoljno i ugodno u svome tijelu bez obzira na izgled i nametnute društvene standarde potaknute društvenim mrežama, koje promoviraju nerealnu sliku o sebi. U različitim kulturama ljepota žene se drugačije doživljava, stoga žene ne smiju biti stroge prema sebi i svom izgledu.

