Seksualna edukatorica Betty Dodson: "Za ženu je najbolji seks onaj koji ima sama sa sobom"

Vjerojatno ste čuli za Betty Dodson, feministicu drugog vala, seksualnu edukatoricu i autoricu koja je sebe prozvala 'guruom ženskog samozadovoljstva'. Godinama je podučavala o važnosti podizanja svijesti o seksualnosti, a njezine radionice o masturbaciji i YouTube videa nadahnule su milijune.

No puno prije nego što je predstavljena novim generacijama, ova je seksologinja, piše Vouge, promijenila živote bezbroj žena nastojeći im promovirati važnost ženskog užitka.



Vjerovala je i da je jedan od najvažnijih seksualnih odnosa u životu žene onaj koji ona ima sa samom sobom.



- Najdosljedniji seks bit će ljubavna veza koju imate sa sobom - napisala je u knjizi 'Seks za jednu osobu' (Sex for One"), kvazi memoaru koji je prvi put objavljen 1987. godine. Taj je 'vodič za masturbaciju ' preveden na čak 25 jezika.

- Masturbacija će vas provesti kroz djetinjstvo, pubertet, romantiku, brak i razvod, a posjetit će vas i kroz starost - napisala je Dodson koja je početkom godine gostovala i u Netflixovoj seriji dokumentaraca 'The Goop Lab' s Gwyneth Paltrow u glavnoj ulozi, gdje je komentirala pseudoznanstvene teme poput energetskog iscjeljivanja, konzumacije psihodeličnih droga, starenje i žensku seksualnost.

Predstavljala se kao 'heteroseksualna, biseksualna i lezbijka', a mantra joj je bila 'Bolji orgazmi, bolji svijet'. Takav je stav imala kroz cijelu svoju karijeru koja je počela još kad je 60-ih i 70-ih u New Yorku počela sa seksualnim radionicama.

Na njima je Dodson žene podučavala o vibratorima i kako ih koristiti, a na njenim predavanjima nije bilo čudno da su neke žene gole i međusobno si pregledavaju vagine kako bi se naglasilo da su sve različite veličine, oblika i boje. Te radionice danas na YouTubeu imaju milijune pregleda.

Često je naglašavala i žensku seksualnu ovisnost o muškarcima zbog čega, kako je vjerovala, donose dugotrajno loše odluke. Ona sama se prvi put razvela samo šest godina nakon što su se vjenčali, a za instituciju braka nije imala baš lijepe riječi.

- Ako se vjenčaš, odustaneš od seksa. Računajte na to - rekla je jednom. A jedna od njenih pamtljivijih izjava o muškarcima sigurno je: 'Muškarci su tako dvodimenzionalni. Ako je nešto uopće zanimljivo na njima, to je zbog žena s kojima su bili.'

U svojim memoarima Sex By Design: The Betty Dodson Story iz 2010. godine Dodson piše:

- Instinkt mi je rekao da je seksualna mobilnost ista kao i socijalna mobilnost. Muškarci je imaju, žene ne'.

U konačnici, vjerovala je da je stavljanje klitorisa u središte pozornosti njezin životni poziv. Kao što je o njoj rekla porno zvijezda iz 70-ih Annie Sprinkle, 'Betty je imala sve. Popularizirala je klitoris i klitorisni orgazam i dala klitorisu status slavne osobe.'

