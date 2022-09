'Saznala sam da me suprug prevario prije 30 godina i sada nemam više povjerenja u njega'

- Suprug i ja u braku smo 30 godina, a zajedno smo od naše 14. godine. Nedavno smo imali iskren razgovor o prošlosti, što je dovelo do toga da je on priznao da je spavao s drugom djevojkom kada smo imali 17 godina, a to je nešto što je uvijek negirao i nikada mi nije htio reći istinu - napisala je jedna žena za The Sun.

Iako je njihov brak zaista divan, ona je sada počela sumnjati u sve i smatra je da joj je, u posljednja tri desetljeća koliko su zajedno, sigurno lagao o još puno stvari. Osjeća se kao da je povjerenje koje su gradili godinama samo nestalo preko noći. On stalno ispričava i govori kako je tada samo bio nezreo, te da to nakon toga nikada više nije napravio.

- Iako je to možda istina, ja svejedno ne mogu prijeći preko toga, barem ne još. Trenutno sam se preselila u drugu sobu i tamo provodim većinu vremena. Ne mogu niti razgovarati s njim, osjećam se izdano - nastavila je.

- Vaš suprug vam prvo mora dati vremena i shvatiti da je ovo veliki šok za vas. Ne samo da ste se suočili s njegovom nevjerom, već i sa činjenicom da ju je toliko dugo tajio. Morate se smiriti i odlučiti možete li mu s vremenom oprostiti. Dobra stvar je što on pokazuje da mu je žao, no naravno da to nije dovoljno i da ćete trebati redovito uvjeravanje dok se vaše povjerenje u njega ne vrati. Također, činjenica da je to tajio tako dugo ne znači da vas je varao poslije toga ili da vas je lagao o još nečemu kroz vaš zajednički život. Možete ponovno izgraditi povjerenje, ali će trebati na tome raditi, a može vam pomoći i bračno savjetovanje - odgovorila joj je Deidre.

