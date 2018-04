Sarah Jessica Parker, u suradnji s brendom Gilt, predstavila je kolekciju vjenčanica

U podsvijest žena diljem svijeta utisnuto je tek nekoliko slavnih vjenčanica. One sklone minimalizmu pamte jednostavnu svilenu haljinu koju je nosila Carolyn Bessette na vjenčanju za Kennedyja mlađeg, one koje cijeli život sanjaju svoj vjenčani dan u carstvu raskošne romantike ne mogu se odlučiti između vjenčanica Grace Kelly i Lady D.

No, ipak sve žene svijeta, kada ih upitate za najpoznatiju vjenčanicu u svijetu pop-kulture. odmah će reći: raskošna haljina Vivienne Westwood koju je u filmu nosila Carrie Bradshaw kada se nije uspjela udati za svog Mr. Biga, haljinu koja bi, da je to vjenčanje bilo stvarno i da je netko morao podmiriti troškove, stajala oko 25 tisuća dolara, i to bez ptice na glavi i pripadajućih Diorovih cipela.

Carrie Bradshaw je, naravno, glumica Sarah Jessica Parker koja je upravo ovom ulogom dosegla svjetsku slavu, ali i status modne ikone. Nakon završetka serijala “Seks i grad”, nakon dva (mnogo manje uspješna) filma i u svjetlu činjenice da zbog svađe među glumicama trećeg filma neće biti, Parker mudro gradi svoje modne carstvo te nastavlja zarađivati na slavi “Seksa i grada”. Njezin najnoviji pothvat prva je kolekcija vjenčanica u suradnji s brendom Gilt, a dostupna je na njihovoj web-stranici. Modeli su zapravo jednostavnih krojeva, sa zanimljivim detaljima (vez, mašne, perje) i u nježnim nijansama, (najmanje je potpuno bijele boje), a cijene je od 295 do 2395 dolara.

Na webu će biti dostupne i cipele iz prateće bridal kolekcije Sarah Jessica Parker, a ne treba se nimalo čuditi da je vjenčana kolekcija snimana uz cipele koje su replika slavnih ciple uz koje je Mr. Big – iz drugog pokušaja – zaprosio Carrie.