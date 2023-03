Roditelji otkrili skrivenu značajku pelena s kojom ćete imati manje nereda prilikom presvlačenja

Mijenjanje pelena djetetu nikada nije najugodnije iskustvo, ali sve je to sastavni dio roditeljskog života i nešto je s čim se mnogi roditelji jednostavno pozabave i o čemu zapravo ne razmišljaju previše. No, mijenjanje pelena može biti još mukotrpnije zbog fenomena koji je mnogim roditeljima poznat kao ispuhivanje, a to je kada bebina stolica napusti pelenu prije nego što se upije, prenosi Mirror.

Nakon što se tako nešto dogodi čišćenje može biti još neugodnije, ali zahvaljujući jednoj mami, mogao bi postojati način da spriječite svoje dijete da doživi ove katastrofalne incidente, a ključ je u pelenama.

Naime, žena, imena Helen, je na TikToku-u podijelila video u kojem tvrdi da pelene koje kupujete za svoje dijete imaju skrivenu značajku za koju većina roditelja ne zna, a ona bi mogla biti tajna sprječavanja nepotrebnog nereda.

Helen, koja objavljuje pod korisničkim imenom @helen_motherhood, tvrdi da kada rasklopite pelenu, na dnu bi trebala postojati dva dodatna preklopa koja se izvlače kako bi se stvorila veća površina za pelenu - dajući vam više prostora za rad kada ju stavljate vašem djetetu. U svom videu rekla je: „Svaka mama bi trebala znati za ovo! Postoje dva dodatna preklopa na pelenama. Pomaže u izbjegavanju nereda“.

Helenin video pogledan je više od 566.000 puta, a roditelji su preplavili komentare kako bi pokazali svoju zahvalnost mami što je podijelila ovaj trik. Uključilo se i nekoliko očeva koji se nisu slagali s izjavom da je to trik koji bi "svaka mama" trebala znati. Jedna je osoba napisala: „Ovdje samohrani otac s punim radnim vremenom. Hvala na informacijama“. Dok je drugi dodao: „Hvala na savjetu. I svakom tati jer to prije nisam znao“. Treći je muškarac samo napisao da upravo sada uči ovo na svoje troje djece.

Ali, neki su tvrdili da trik ne radi, jer su rekli da bi zalisci trebali pomoći u zadržavanju nereda vašeg djeteta u pelenama, tako da ih rasklapanjem zapravo činite slabijima. Jedna je osoba napisala: „Umm, ne! Ovo samo olakšava izmet da izađe van! Ostavite 'dodatne zaliske' na miru! To zapravo zadržava kakicu u pelenama“. I druga se osoba složila: „To drži kakicu unutra... nemojte ih povlačiti prema van jer neće biti dovoljno jaki da zadrže kakicu“.

