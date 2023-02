Restoran donio neobično pravilo pa se pokrenula rasprava: ‘Branimo ulaz djeci ispod 10 godina!’

Izvođenje obitelji i prijatelja u restoran zabavno je i lijepo, no ponekad trenutak mogu pokvariti djeca koja se loše ponašaju i time ometati goste. Jedan je restoran odlučio to zaustaviti tako što je zabranio djeci mlađoj od 10 da jedu kod njih, navodeći da to "nije bila laka odluka", piše Mirror.

Objava je potaknula veliku raspravu o tome je li odluka pravedna, budući da su neki gosti istaknuli da će djeca dobrog ponašanja biti isključena. Međutim, mnogi su branili tu odluku, okrivljujući loše roditeljstvo za guranje restorana u ovu krajnost.

Konobari poručuju: Nemojte ovo raditi, od toga nam se diže kosa na glavi:

Nettie's House of Spaghetti u New Jerseyju, SAD, objavila je 10. veljače na društvenim mrežama sliku s riječima: "Djeci mlađoj od 10 godina više neće biti dopušteno večerati u Nettie's", a objava je odmah preplavljena komentarima.

Objašnjavajući izbor, tim je napisao: "Volimo djecu. Stvarno, doista volimo. Ali u posljednje je vrijeme iznimno teško smjestiti djecu u naš restoran. Između razine buke, nedostatka prostora za visoke stolice, čišćenja ludog nereda i odgovornosti djece koja trčkaraju po restoranu, odlučili smo da je vrijeme da preuzmemo kontrolu nad situacijom. Ovo nije bila laka odluka, ali neki nedavni događaji natjerali su nas da provedemo ovu novu politiku. Od 8. ožujka, dana kada se vraćamo sa zimskih praznika, djeci mlađoj od 10 godina više nećemo dopustiti da jedu u našem restoranu."

Dodali su i da su svjesni da će neke to uznemiriti, posebno one s "vrlo dobro odgojenom djecom", ali da vjeruju da je to prava odluka za napredak njihovog poslovanja. Ljutiti roditelji i korisnici koji su ih podržali brzo su odlučili podijeliti svoje mišljenje u komentarima.

- Ovo je tako pogrešno. Djeca su djeca. Mame su umorne i nemaju vremena kuhati. Ne primati djecu mlađu od 10 godina potpuna je pljuska obiteljima. Tako sam razočarana ovim objektom - napisala je jedna korisnica.

- Ne mogu pomoći osjećaju da će vam se ovo spektakularno obiti o glavu. (Ne, nemam dijete mlađe od 10 godina) - dodala je druga.

Restoran je inzistirao da je "ovo prava odluka za njih kako bi mogli krenuti naprijed" u komentarima na Facebooku, te su dodali: "Djeca trče po restoranu u krugovima dok osoblje pokušava nositi pladnjeve s hranom i pićem."

Unatoč nezadovoljnim mušterijama, većina je ipak podržala odluku restorana.

- Brodovi za krstarenje zabranjuju djecu u restoranima, odmarališta također. Zašto ljudi gube razum zbog ovoga kao da to nijedna ustanova nikad prije nije radila?? - komentirao je treći korisnik.

- Vidimo sve više neposlušne djece i nesvjesnih roditelja svaki put kad izađemo van. Ili još gore roditelje koji svojoj djeci samo daju telefone i dozvole im da puštaju crtane filmove i emisije na glas. Prvo naučite svoju djecu kako se ponašati kod kuće za vrijeme večere. Pustiti ih da se kod kuće ponašaju kao životinje, a zatim ih poučavati u restoranu je smiješno - zaključila je četvrta korisnica.

Došao u McDonald’s po hranu i dobio neočekivani 'poklon': 5.000 dolara u vrećici!